По новому контракту Азар станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

По новому контракту вингер лондонского "Челси" Эден Азар станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

Так, "аристократы" намереваются продлить действующее соглашение с 26-летним футболистом с существенным повышением размера его оклада. В частности, клуб готов будет платить бельгийцу 18 миллионов евро в год, что станет рекордным показателем для АПЛ.

Напомним, Азар составил идеального футболиста. | soccernews.ru