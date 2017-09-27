По новому контракту Азар станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

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По новому контракту Азар станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛПо новому контракту вингер лондонского "Челси" Эден Азар станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

Так, "аристократы" намереваются продлить действующее соглашение с 26-летним футболистом с существенным повышением размера его оклада. В частности, клуб готов будет платить бельгийцу 18 миллионов евро в год, что станет рекордным показателем для АПЛ.

Напомним, Азар составил идеального футболиста. | soccernews.ru

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