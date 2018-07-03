По одному из пунктов контракта Роналду с "Реалом" сумма отступных за игрока может быть снижена

По одному из пунктов контракта португальского форварда Криштиану Роналду с мадридским "Реалом" сумма отступных за игрока может быть снижена.

Так, по сведениям Marca, во время последнего продления соглашения 33-летнего нападающего со "сливочными" в договор было включено условие, согласно которому по требованию игрока сумма отступных за него может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

На сегодняшний день клаусула Роналду равняется одному миллиарду евро.

Напомним, стала известна возможная зарплата Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru