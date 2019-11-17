По окончании матча чемпионата России произошла массовая драка

После окончания матча 18-го тура ПФЛ между "Волгарем" и "Легион Динамо" на поле произошла массовая драка.

В потасовке поучаствовали также запасные игроки, а затем на поле выбежали болельщики. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству сотрудников клубов и стюардов.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Волгарь" сохранил первое место в турнирной таблице зоны "Юг". "Легион Динамо" занимает девятую позицию.

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