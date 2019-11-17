По окончании матча чемпионата России произошла массовая драка

Теги волгарь-газпром

По окончании матча чемпионата России произошла массовая драка

После окончания матча 18-го тура ПФЛ между "Волгарем" и "Легион Динамо" на поле произошла массовая драка.

В потасовке поучаствовали также запасные игроки, а затем на поле выбежали болельщики. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству сотрудников клубов и стюардов.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. "Волгарь" сохранил первое место в турнирной таблице зоны "Юг". "Легион Динамо" занимает девятую позицию.

Не пропустите: Билялетдинов рассказал о драках в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов