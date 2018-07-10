По представительству игроков, оставшихся на ЧМ, лидирует "Тоттенхэм"

По представительству игроков, продолжающих выступать на Чемпионате Мира, лидирует лондонский "Тоттенхэм".

Так, в составе своих национальных сборных бороться за победу на мундиале продолжают сразу девять игроков "шпор". Ближайшими преследователями "Тоттенхэма" по этому показателю являются "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" - по семь футболистов.

Напомним, сегодня на ЧМ будет сыгран первый полуфинал. | soccernews.ru