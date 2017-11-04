По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"

"Анжер" – ПСЖ

Стадион: "Жан-Буин" (Анжер, Франция)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц).

Французский ПСЖ по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне, и в очередном, уже 12 по счету, туре Лиги 1 ему предстоит выезд в Анжер, для противостояния с одноименной командой. Фаворит данного противостояния очевиден, ведь парижане являются таковыми в матче с любым соперником чемпионата Франции. Что касается хозяев, то их шанс заключается в возможном отсутствии Неймара, получившего повреждение в последнем матче, а без бразильца у подопечных Эмери могут возникнуть сложности в заключительной трети поля.

ПСЖ по-прежнему лидирует в чемпионате, допустив всего две оплошности в предыдущих 11 турах. Хотя правильнее будет отметить заслуги соперников, отобравших очки у парижан: "Монпелье" практически ничего не позволил создать у своих ворот, а "Марсель" и вовсе мог вырвать победу в игре двухнедельной давности. Сценарий матча для "Анжера" очевиден – лишь уверенная игра у своих ворот позволит им рассчитывать на итоговый успех. Тем более, как уже говорилось, под вопросом выход на поле Неймара, а также Алвеса и Менье. В Лиге Чемпионов у команды Эмери все складывается наилучшим образом: ПСЖ уже обеспечил себе выход в плей-офф, одержав 4 победы в 4 матчах с разницей голов 17:0.

"Анжер" располагается на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1, в активе команды 13 очков в 12 матчах. Причем подопечные Мулена потерпели всего 2 поражения в чемпионате, но они являются лидерами Лиги1 по ничейным исходам, которых было уже семь. Текущий результат вполне соответствует возможностям и амбициям команды в сравнении с бюджетом других клубов чемпионата. Травмированных в составе "Анжера" нет, не сможет помочь команде лишь дисквалифицированный защитник Йоанн Андре.

Интересные факты противостояния "Анжера" и "ПСЖ":

ПСЖ выиграл 6 из 7 последних матчей против "Анжера" во всех турнирах.

В 8 из 10 последних матчей чемпионата с участием ПСЖ было забито 3 и более голов.

"Анжер" не может выиграть на протяжении 5 домашних матчах Лиги 1.

Ориентировочные составы на игру:

Анжер: Летелье, Павлович, Траоре, Тома, Манко, Фюльжени, Сантамария, Мангани, Андре, Кулибали, Кривелли, Токо-Экамби.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Дракслер, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Анжер" – "ПСЖ":

Сложно представить, что может помешать парижанам набрать очередные три очка, ведь их превосходство над соперником очевидно. С другой стороны, хозяева являются очень неуступчивой командой в нынешнем сезоне, еще и с довольно качественной обороной.

На победу "ПСЖ" букмекеры предлагают коэффиицент 1,23, на ничью – 7,70, на победу "Анжера" – 13,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы