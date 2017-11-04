По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"

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По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"

"Анжер"  –  ПСЖ

Стадион: "Жан-Буин" (Анжер, Франция)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц).

Французский ПСЖ по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне, и в очередном, уже 12 по счету, туре Лиги 1 ему предстоит выезд в Анжер, для противостояния с одноименной командой. Фаворит данного противостояния очевиден, ведь парижане являются таковыми в матче с любым соперником чемпионата Франции. Что касается хозяев, то их шанс заключается в возможном отсутствии Неймара, получившего повреждение в последнем матче, а без бразильца у подопечных Эмери могут возникнуть сложности в заключительной трети поля.

ПСЖ по-прежнему лидирует в чемпионате, допустив всего две оплошности в предыдущих 11 турах. Хотя правильнее будет отметить заслуги соперников, отобравших очки у парижан: "Монпелье" практически ничего не позволил создать у своих ворот, а "Марсель" и вовсе мог вырвать победу в игре двухнедельной давности. Сценарий матча для "Анжера" очевиден – лишь уверенная игра у своих ворот позволит им рассчитывать на итоговый успех. Тем более, как уже говорилось, под вопросом выход на поле Неймара, а также Алвеса и Менье. В Лиге Чемпионов у команды Эмери все складывается наилучшим образом: ПСЖ уже обеспечил себе выход в плей-офф, одержав 4 победы в 4 матчах с разницей голов 17:0.

"Анжер" располагается на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1, в активе команды 13 очков в 12 матчах. Причем подопечные Мулена потерпели всего 2 поражения в чемпионате, но они являются лидерами Лиги1 по ничейным исходам, которых было уже семь. Текущий результат вполне соответствует возможностям и амбициям  команды в сравнении с бюджетом  других клубов чемпионата. Травмированных в составе "Анжера" нет, не сможет помочь команде лишь дисквалифицированный защитник Йоанн Андре.  

Интересные факты противостояния "Анжера" и "ПСЖ":

ПСЖ выиграл 6 из 7 последних матчей против "Анжера" во всех турнирах.

В 8 из 10 последних матчей чемпионата с участием ПСЖ было забито 3 и более голов.

"Анжер" не может выиграть на протяжении 5 домашних матчах Лиги 1.

Ориентировочные составы на игру:

Анжер: Летелье, Павлович, Траоре, Тома, Манко, Фюльжени, Сантамария, Мангани, Андре, Кулибали, Кривелли, Токо-Экамби.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Дракслер, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Анжер"  –  "ПСЖ":

Сложно представить, что может помешать парижанам набрать очередные три очка, ведь их превосходство над соперником очевидно. С другой стороны, хозяева являются очень неуступчивой командой в нынешнем сезоне, еще и с довольно качественной обороной.

На победу "ПСЖ" букмекеры предлагают коэффиицент 1,23, на ничью – 7,70, на победу "Анжера" – 13,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 12 16
9 Монпелье 11 15
10 Ренн 12 15
11 Тулуза 11 15
12 Генгам 11 14
13 Анжер 11 13
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
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