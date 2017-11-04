По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"
"Анжер" – ПСЖ
Стадион: "Жан-Буин" (Анжер, Франция)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Бенуа Бастьен (Метц).
Французский ПСЖ по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне, и в очередном, уже 12 по счету, туре Лиги 1 ему предстоит выезд в Анжер, для противостояния с одноименной командой. Фаворит данного противостояния очевиден, ведь парижане являются таковыми в матче с любым соперником чемпионата Франции. Что касается хозяев, то их шанс заключается в возможном отсутствии Неймара, получившего повреждение в последнем матче, а без бразильца у подопечных Эмери могут возникнуть сложности в заключительной трети поля.
ПСЖ по-прежнему лидирует в чемпионате, допустив всего две оплошности в предыдущих 11 турах. Хотя правильнее будет отметить заслуги соперников, отобравших очки у парижан: "Монпелье" практически ничего не позволил создать у своих ворот, а "Марсель" и вовсе мог вырвать победу в игре двухнедельной давности. Сценарий матча для "Анжера" очевиден – лишь уверенная игра у своих ворот позволит им рассчитывать на итоговый успех. Тем более, как уже говорилось, под вопросом выход на поле Неймара, а также Алвеса и Менье. В Лиге Чемпионов у команды Эмери все складывается наилучшим образом: ПСЖ уже обеспечил себе выход в плей-офф, одержав 4 победы в 4 матчах с разницей голов 17:0.
"Анжер" располагается на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1, в активе команды 13 очков в 12 матчах. Причем подопечные Мулена потерпели всего 2 поражения в чемпионате, но они являются лидерами Лиги1 по ничейным исходам, которых было уже семь. Текущий результат вполне соответствует возможностям и амбициям команды в сравнении с бюджетом других клубов чемпионата. Травмированных в составе "Анжера" нет, не сможет помочь команде лишь дисквалифицированный защитник Йоанн Андре.
Интересные факты противостояния "Анжера" и "ПСЖ":
ПСЖ выиграл 6 из 7 последних матчей против "Анжера" во всех турнирах.
В 8 из 10 последних матчей чемпионата с участием ПСЖ было забито 3 и более голов.
"Анжер" не может выиграть на протяжении 5 домашних матчах Лиги 1.
Ориентировочные составы на игру:
Анжер: Летелье, Павлович, Траоре, Тома, Манко, Фюльжени, Сантамария, Мангани, Андре, Кулибали, Кривелли, Токо-Экамби.
ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Рабьо, Дракслер, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Прогноз на матч "Анжер" – "ПСЖ":
Сложно представить, что может помешать парижанам набрать очередные три очка, ведь их превосходство над соперником очевидно. С другой стороны, хозяева являются очень неуступчивой командой в нынешнем сезоне, еще и с довольно качественной обороной.
На победу "ПСЖ" букмекеры предлагают коэффиицент 1,23, на ничью – 7,70, на победу "Анжера" – 13,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|12
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Тулуза
|11
|15
|12
|Генгам
|11
|14
|13
|Анжер
|11
|13
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3