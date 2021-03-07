По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"

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По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"Сегодня в 23:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента "Барселоны".

По результатам опросов лидирует бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорта, который набрал 58,3% участников. На втором месте идет Виктор Фонт с 31,3%. Третья строчка и 9,3% – за Тони Фрейшу.

Данные показывают, что на 22:00 35013 членов клуба пришли на участки и проголосовали очно. Кроме того 20663 человека отдали свои голоса по почте.

По регламенту далее предстоит процедура подсчета голосов. Точные результаты голосования ожидаются сегодня около 00:30 по московскому времени.

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