По результатам тестирования в АПЛ выявлено 36 случаев коронавируса
АПЛ провела очередную серию тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команд. Положительные тесты сдали 36 человек, сообщает Sky Sports.
Как сообщалось ранее, несколько матчей АПЛ в январе уже были перенесены из-за вспышек COVID-19 в командах. А "Астон Вилла" была вынуждена играть в Кубке Англии против "Ливерпуля" молодежным составом.
Также матч "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" не состоится 13 января, как было указано в расписании. Вместо бирмингенцев "шпоры" будут бороться с "Фулхэмом". Этот матч ранее перенесли как раз из-за вспышки коронавируса.
Игра "Фулхэма" с "Челси" в рамках 19-го тура пройдет не в пятницу, а в субботу.
Субботний матч "Эвертона" и "Астон Виллы" переносится на воскресенье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18