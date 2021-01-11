По результатам тестирования в АПЛ выявлено 36 случаев коронавируса

АПЛ провела очередную серию тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команд. Положительные тесты сдали 36 человек, сообщает Sky Sports.

Как сообщалось ранее, несколько матчей АПЛ в январе уже были перенесены из-за вспышек COVID-19 в командах. А "Астон Вилла" была вынуждена играть в Кубке Англии против "Ливерпуля" молодежным составом.

Также матч "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" не состоится 13 января, как было указано в расписании. Вместо бирмингенцев "шпоры" будут бороться с "Фулхэмом". Этот матч ранее перенесли как раз из-за вспышки коронавируса.



Игра "Фулхэма" с "Челси" в рамках 19-го тура пройдет не в пятницу, а в субботу.

Субботний матч "Эвертона" и "Астон Виллы" переносится на воскресенье.