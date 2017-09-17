По сценарию пройденного: "Тосно" попробует отобрать очки у "Спартака"
"Тосно" – "Спартак"
Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 13:00
Арбитр: Владимир Сельдяков (Балашиха)
В рамках 10-го тура действующий чемпион России отправится в Санкт-Петербург. В Северной столице "Спартак" сыграет на "Петровском" против дебютанта Премьер-лиги – "Тосно". Однако в истории противостояния двух команд числится одна игра, которая состоялась 12 марта 2014 года в рамках 1/8 финала Кубка России. Тогда на домашнем стадионе московского "Локомотива" клуб из небольшого городка Ленинградской области переиграл многократного чемпиона России в дополнительное время со счетом 1:0. Победный гол в составе "Тосно", который на тот момент выступал в третьем по силе российском дивизионе, забил Валентин Филатов. И хотя дальше четвертьфинала тосненцы не прошли, то поражение для "красно-белых" и сегодня считается одним из самых болезненных. Теперь же командам предстоит впервые встретиться в рамках Премьер-лиги.
К слову, есть у этого матча и еще одна изюминка. Вот уже два года "горожан" возглавляет украинский специалист Дмитрий Парфенов, лучшие годы которого в качестве футболиста прошли как раз в московском "Спартаке".
В сильнейшем дивизионе России "Тосно" дебютировал откровенно плохо. В стартовых трех турах команда не забивала, и как следствие – не набрала ни одного очка. Зато в дальнейшем дела пошли немного лучше. Подопечные Парфенова смогли увезти три очка из Тулы, а еще через тур сделали то, чего не удавалось еще никому в этом чемпионате – обыграли московский "Локомотив". Кстати, обе победы в Лиге "горожане" добыли на выезде. А вот в домашних встречах "Тосно" никак не может победить. В пяти матчах на "Петровском" команда Дмитрия Парфенова разделила очки с "Анжи" (неделю назад) и "СКА-Хабаровск".
"Спартак" по итогам 9 туров пока еще далек от чемпионской игры, и, особенно, от чемпионского результата. В общей сложности москвичи потеряли уже 15 очков и на сегодняшний день расположились в середине турнирной таблицы. Для сравнения: за весь прошлый чемпионат "красно-белые" потеряли 21 очко. Поэтому, чтобы хотя бы повторить показатели чемпионского сезона, "Спартаку" разрешено проиграть до конца турнира не более двух игр, или же трижды сыграть вничью.
Что особо бросается в глаза, так это слабая игра команды Массимо Карреры в гостевых матчах. За 5 игр набрано 3 очка, плюс проиграны матчи основным конкурентам – "Зениту" и ЦСКА. Безвыигрышная гостевая серия теперь распространилась и на Лигу чемпионов. В минувшую среду "Спартак" открывал выступление в турнире матчем в Мариборе, и, несмотря на то, что вел в счете (голом отметился Самедов), в итоге довольствовался ничьей.
Актуален для москвичей и кадровый вопрос. В предстоящем поединке Каррера не сможет задействовать целый ряд важных игроков. Из-за травмы не примет участие в матче капитан "красно-белых" Денис Глушаков. По той же причине будут отсутствовать на поле Сердар Таски, Роман Зобнин и Зе Луиш. Что касается "Тосно", то у хозяев одна потеря в составе – травмирован Александр Карницкий.
Интересные факты противостояния "Тосно" и "Спартака":
Единственная очная встреча команд в 2014 году в рамках Кубка России завершилась победой "Тосно" (1:0)
В последних 5 матчах "Спартак" одержал одну победу
Безвыигрышная серия "Тосно" длится 4 матча
В текущем сезоне "Спартак" еще не выигрывал в гостях
Ориентировочные составы на игру:
"Тосно": Юрченко – Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев, Трошечкин, Казаев, Галиулин, Роша, Палиенко, Заболотный.
"Спартак": Ребров – Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.
Прогноз на матч "Тосно" – "Спартак":
Букмекеры, по понятным причинам, явным фаворитом матча считают "Спартак", но легко москвичам точно не будет. На победу "Тосно" конторы предлагают средний коэффициент – 4.70 баллов. На успех "красно-белых" коэффициент равен 1.80 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|9
|21
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|Локомотив Москва
|9
|20
|4
|ЦСКА Москва
|10
|19
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|9
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|СКА Хабаровск
|10
|8
|15
|Анжи
|10
|7
|16
|Амкар
|9
|5