По сценарию пройденного: "Тосно" попробует отобрать очки у "Спартака"

"Тосно" – "Спартак"

Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 13:00

Арбитр: Владимир Сельдяков (Балашиха)

В рамках 10-го тура действующий чемпион России отправится в Санкт-Петербург. В Северной столице "Спартак" сыграет на "Петровском" против дебютанта Премьер-лиги – "Тосно". Однако в истории противостояния двух команд числится одна игра, которая состоялась 12 марта 2014 года в рамках 1/8 финала Кубка России. Тогда на домашнем стадионе московского "Локомотива" клуб из небольшого городка Ленинградской области переиграл многократного чемпиона России в дополнительное время со счетом 1:0. Победный гол в составе "Тосно", который на тот момент выступал в третьем по силе российском дивизионе, забил Валентин Филатов. И хотя дальше четвертьфинала тосненцы не прошли, то поражение для "красно-белых" и сегодня считается одним из самых болезненных. Теперь же командам предстоит впервые встретиться в рамках Премьер-лиги.

К слову, есть у этого матча и еще одна изюминка. Вот уже два года "горожан" возглавляет украинский специалист Дмитрий Парфенов, лучшие годы которого в качестве футболиста прошли как раз в московском "Спартаке".

В сильнейшем дивизионе России "Тосно" дебютировал откровенно плохо. В стартовых трех турах команда не забивала, и как следствие – не набрала ни одного очка. Зато в дальнейшем дела пошли немного лучше. Подопечные Парфенова смогли увезти три очка из Тулы, а еще через тур сделали то, чего не удавалось еще никому в этом чемпионате – обыграли московский "Локомотив". Кстати, обе победы в Лиге "горожане" добыли на выезде. А вот в домашних встречах "Тосно" никак не может победить. В пяти матчах на "Петровском" команда Дмитрия Парфенова разделила очки с "Анжи" (неделю назад) и "СКА-Хабаровск".

"Спартак" по итогам 9 туров пока еще далек от чемпионской игры, и, особенно, от чемпионского результата. В общей сложности москвичи потеряли уже 15 очков и на сегодняшний день расположились в середине турнирной таблицы. Для сравнения: за весь прошлый чемпионат "красно-белые" потеряли 21 очко. Поэтому, чтобы хотя бы повторить показатели чемпионского сезона, "Спартаку" разрешено проиграть до конца турнира не более двух игр, или же трижды сыграть вничью.

Что особо бросается в глаза, так это слабая игра команды Массимо Карреры в гостевых матчах. За 5 игр набрано 3 очка, плюс проиграны матчи основным конкурентам – "Зениту" и ЦСКА. Безвыигрышная гостевая серия теперь распространилась и на Лигу чемпионов. В минувшую среду "Спартак" открывал выступление в турнире матчем в Мариборе, и, несмотря на то, что вел в счете (голом отметился Самедов), в итоге довольствовался ничьей.

Актуален для москвичей и кадровый вопрос. В предстоящем поединке Каррера не сможет задействовать целый ряд важных игроков. Из-за травмы не примет участие в матче капитан "красно-белых" Денис Глушаков. По той же причине будут отсутствовать на поле Сердар Таски, Роман Зобнин и Зе Луиш. Что касается "Тосно", то у хозяев одна потеря в составе – травмирован Александр Карницкий.

Интересные факты противостояния "Тосно" и "Спартака":

Единственная очная встреча команд в 2014 году в рамках Кубка России завершилась победой "Тосно" (1:0)

В последних 5 матчах "Спартак" одержал одну победу

Безвыигрышная серия "Тосно" длится 4 матча

В текущем сезоне "Спартак" еще не выигрывал в гостях

Ориентировочные составы на игру:

"Тосно": Юрченко – Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев, Трошечкин, Казаев, Галиулин, Роша, Палиенко, Заболотный.

"Спартак": Ребров – Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Самедов, Промес, Адриано.

Прогноз на матч "Тосно" – "Спартак":

Букмекеры, по понятным причинам, явным фаворитом матча считают "Спартак", но легко москвичам точно не будет. На победу "Тосно" конторы предлагают средний коэффициент – 4.70 баллов. На успех "красно-белых" коэффициент равен 1.80 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"