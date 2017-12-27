По средним тратам за сезон на новых игроков Гвардиола опережает Моуринью и Анчелотти

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По средним тратам за сезон на новых игроков Гвардиола опережает Моуринью и АнчелоттиПо средним тратам за сезон на новых игроков нынешний наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опережает Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед") и Карло Анчелотти (без клуба).

Как подсчитала Marca, за все время своей карьеры наставник "горожан" приобрел футболистов в свои команды на сумму 1 011,15 миллиона евро. По этому показателю он уступает и португальцу, и итальянцу, которые заплатили за новых игроков 1 240,39 и 1 093,8 миллиона евро. Однако по средним тратам за сезон каталонский специалист является лидером - 112,3 миллиона евро против 73,29 миллиона евро у Моуринью и 49,6 миллиона евро у Анчелотти.

Напомним, Моуринью намекнул на необходимость новых приобретений для своей команды. | soccernews.ru

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