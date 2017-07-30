По старой схеме: "Тосно" уступил "Зениту" на "Петровском"
В рамках третьего тура чемпионата России по футболу питерский "Зенит" прибыл на стадион "Петровский" в качестве номинальных гостей. Противостоял им дебютант РФПЛ - "Тосно". И если "Зениту" победа позволяла выйти на первую строчку чемпионата России, то хозяевам для начала нужно было хотя бы забить свой первый гол в рамках Премьер-Лиги. "Тосно" не смог этого сделать в двух первых матчах с "Уфой" и "Краснодаром", и сейчас на пути к их цели стоял главный фаворит чемпионата России 2017-2018.
Уже на первых минутах питерцы создали опасный момент у ворот "Тосно": после навеса Паредеса со стандарта Кузяев пробивал из хорошей позиции, но Юрченко был на месте. Хозяева ответили несколькими своими попытками создать остроту, но безуспешно. И вскоре "Зенит" открыл счет в матче: Кокорин, после паса пяткой Шатова, вышел один на один с голкипером и точно пробил в ближний угол – 0:1.
Футболисты "Тосно" попытались взять мяч под свой контроль, чему какое-то время питерцы не препятствовали, ведь их атаки получались гораздо острее. Но ближе к середине тайма хозяева завладели инициативой, и сначала Казаев решился на дальний удар, который с трудом парировал Лунёв, а затем Нуну Роша после подачи со стандарта пробивал по воротам – немного неточно. В концовке тайма гости активизировались еще больше, и после прострела Галиулина Хави Гарсия едва не забил в свои ворота, а затем Шахов после навеса с углового пробил чуть выше перекладины. Но первый тайм так и закончился - с минимальным перевесом гостей.
Второй тайм активнее начали гости, они контролировали мяч и до определенного момента не давали тосненцам провести акцентированную атаку. Сначала Дзюба, находясь в штрафной соперника, неудачно пробил по воротам, а затем Смольников упустил хорошую возможность забить: встретился с мячом Игорь на углу вратарской, но вместо удара в открытый угол исполнил прострел защитник "Зенита", и хозяева мяч перехватили.
В середине тайма Паредес решился на удар метров с 25-ти, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот Юрченко. А в следующей атаке Ерохин пробивал из куда более выгодной позиции, и ему совсем немного не хватило, чтобы попасть в створ. Казалось, посыпались тосненцы, но в ответной атаке не совсем осмотрительно вышел из ворот Лунёв, и Заболотный после паса Чернова пробивал с острого угла, но мяч полетел мимо ворот. Матч так и закончился со счетом 0:1. В целом же "Тосно" очень слабо провел второй тайм, что часто было свойственно команде в этом сезоне.
"Тосно" – "Зенит" – 0:1
Голы: Кокорин, 10 – 0:1,
"Тосно": Юрченко, Шахов, Дугалич, Чернов, Дудиев, Казаев (Марков, 70), Карницкий, Галиулин (Палиенко, 64), Нуну Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный.
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Кузяев, Шатов (Дзюба, 56), Жулиано, Кокорин, Дриусси (Жирков, 87).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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