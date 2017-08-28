По стопам Эрнандеса и Паулиньо: Дембеле облажался на своей презентации в качестве игрока "Барселоны"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле облажался на своей презентации в качестве игрока "сине-гранатовых", не сумев набить ногой мяч и четырех раз.

Напомним, ранее подобной техникой отметились защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес и другой новичок "Барсы" Паулиньо.

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