По стопам отца: Лука Зидан покидает "Реал"

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По стопам отца: Лука Зидан покидает "Реал"

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан текущим летом покинет королевский клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, тренерский штаб молодёжной команды "сливочных" не рассчитывает на 20-летнего стража ворот в следующем сезоне.

Напомним, что ранее ушёл из "Реала" отец Луки Зинедин Зидан.

Ожидается, что теперь третьим голкипером мадридцев будет украинец Андрей Лунин.

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