По стопам отца: Лука Зидан продемонстрировал невероятные для вратаря технику и спокойствие

Голкипер мадридского "Реала" Лука Зидан в одном из матчей второй команды королевского клуба удивил своей техникой и хладнокровием. Смотрите, что сотворил 19-летний вратарь.

Напомним, "Реал" заинтересовался форвардом "Манчестер Сити". | soccernews.ru