По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд
Говорят, на детях гениев природа отдыхает. Но вместе с тем есть масса других примеров, когда дети достойно продолжают начатое родителями или хотя бы имеют все для того, чтобы не оплошать в будущем. Редакция SoccerNews сделала подборку самых знаменитых наследников футбольных легенд, которые уже засияли небосклоне спорта номер один.
Джастин Клюйверт (18 лет, "Аякс")
Джастин Клюйверт – сын известного нидерландского футболиста Патрика Клюйверта, который сделал себе имя в "Аяксе" и "Барселоне". Как и его отец, Джастин начал карьеру в амстердамском гранде, год назад дебютировав в основной команде. Уже тогда пресса отметила талант 17-летнего парня и большущее сходство с отцом не только во внешности, но и по игровым качествам. Пока Клюйверт-младший больше довольствуется выходами на замену, но уже сейчас ясно, что у юноши есть все для того, чтобы вырасти в великого кудесника "кожаного".
Тьяго Алькантара (26 лет, "Бавария") и Рафаэль Алькантара (24 года, "Интер")
Братья Алькантара – это тот случай, когда оба сына, несмотря на достаточно молодой возраст уже переплюнули своего отца – экс-полузащитника сборной Бразилии Мазиньо. Особенно это касается старшего брата Тьяго. С начала 2010 года тогда еще 18-летний паренек стал потихоньку подпускаться к основе Пепом Гвардиолой, а уже через полтора года он стал основным игроком той космической "Барселоны", которая в красочном стиле сметала всех на своем пути. Летом 2013 Тьяго отправился за своим учителем в "Баварию", где трудиться и по сей день.
Рафинья, как и его старший брат является воспитанником "блаугранас", но закрепится в основе каталонцев 24-летнему футболисту уже на протяжении шести лет не удается. Поэтому две недели назад руководством клуба было принято решение отдать бразильца в аренду в миланский "Интер". Любопытно, что два родных брата на международном уровне представляют разные сборные. Тьяго выбрал родину матери Испанию, а Рафинья пошел в отца, отдав предпочтение выступать за Бразилию.
Маркос Алонсо (27 лет, "Челси")
Безальтернативный ныне игрок на позиции левого защитника в лондонском "Челси" - еще один яркий футболист, преемник семейных традиций, представитель династии Алонсо, где три поколения мужчин с одинаковым именем гордо вписывали свое в имя в историю футбола. Дед Маркоса Алонсо известен своими выступлениями за мадридский "Реал", в составе которого пять раз подряд выиграл Кубок чемпионов. Отец запомнился тем, что неплохо выступал за "Атлетико" и "Барселону". Маркос же ярко блистает в английском гранде, являясь одним из лучших футболистов на своей позиции не только в пределах Великобритании, но и во всем мире.
Федерико Кьеза (20 лет, "Фиорентина")
Отец юного полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезы Энрико в свое время не был уж такой большой звездой. Выступая на позиции нападающего Кьеза-старший находился в тени таких великих форвардов, как Роберто Баджо, Габриэль Батистута, Алессандро Дель Пьеро и других, но при этом всегда считался добротным футболистов. 20-летний Федерико имеет все шансы, чтобы переплюнуть своего отца. Уже второй сезон подряд 20-летний вингер является основным в стане "фиалок", а его профессиональный рост виден от матча к матчу.
Каспер Шмейхель (31 год, "Лестер Сити")
Каспера Шмейхеля по возрасту уже в принципе можно считать ветераном, ведь 31 год – это уже достаточно солидные цифры даже для голкипера. Как и его отец Петер Шмейхель, Каспер поздно раскрылся как большой талант на высоком уровне. Всерьез сравнивать сына с отцом стали только четыре года назад, когда Шмейхель-младний в составе "Лестера" выиграл Чемпионшип и поднялся в Премьер-Лигу.
Джованни Симеоне (22 года, "Фиорентина")
Нельзя не обратить внимание на сына известного и успешного в прошлом футболиста, а ныне главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни. Как когда-то его отец, аргентинский мальчишка начал свою профессиональную карьеру на родине, после чего отправился покорять Италию. Прошлый сезон для Джованни стал очень успешным. В 35 матчах за "Дженоа" он отличился 12 голами и уже летом пошел на повышение, подписав контракт с "Фиорентиной".
Андре Айю (28 лет, "Суонси") и Джордан Айю (26 лет, "Суонси")
Свое почетное место в этом списке занимают братья Айю – сыновья легендарного ганского полузащитника Абеди Пеле, которого помнят по блестящим выступлениям за французские "Лилль" и "Марсель" в конце 90-х – начале 90-х годов прошлого века.
Братья Айю являются воспитанниками "Марселя" и долгое время вместе защищали цвета "провансальцев". Но сейчас уже третий год подряд ганцы штурмуют английскую Премьер-Лигу. Старший Андре начал с "Суонси", откуда после удачного сезона пошел на повышение в "Вест Хэм", но из-за недостатка игрового времени совсем недавно вернулся в валлийский клуб, где воссоединился с младшим братом Джорданом, который год назад сменил "Астон Виллу" на белую футболку "лебедей".
Дэйли Блинд (27 лет, "Манчестер Юнайтед")
Дэйли Блинд – сын легендарного в прошлом защитника амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Данни Блинда. Пока что самой яркой страницей в биографии 27-летнего Дэйли является сезон 2013/2014 годов. Тогда Блинд-младший помимо чемпионства с "божьими сыновьями" завоевал и бронзу Чемпионата Мира-2014 и тем же летом ушел на повышение в "Манчестер Юнайтед". На данный момент карьера в английском гранде у 27-летнего опорника складывается не самым лучшим образом, но то, что Дэйли является футболистом высочайшего уровня – факт.
Энцо Зидан (22 года, "Лозанна") и Лука Зидан (19 лет, "Реал" Мадрид)
Ну и, конечно, нельзя было пройти мимо двух из четырех сыновей выдающегося Зинедина Зидана Энцо и Луки. До футбольных достижений отца им, как пешком до луны, но все же вырасти в хороших игроков у них есть все шансы. Оба парня выходцы из академии королевского клуба. Любопытно, что старший сын пошел по стопам отца, в том смысле, что играет на позиции полузащитника, в то время как младший погрузился во вратарское искусство.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20