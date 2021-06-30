Победа Англии и исторический успех Украины: результаты Евро-2020 от 29 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

29 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы.

Англия обыграла Германию со счетом 2:0. Украина была сильнее Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале континентального первенства.

Англия - Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 75 - 1:0, Кейн, 86 - 2:0

Швеция – Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Зинченко, 27 - 0:1, Форсберг, 43 - 1:1, Довбик, 120 - 1:2

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