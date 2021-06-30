Победа Англии и исторический успех Украины: результаты Евро-2020 от 29 июня

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Победа Англии и исторический успех Украины: результаты Евро-2020 от 29 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

29 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы.

Англия обыграла Германию со счетом 2:0. Украина была сильнее Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале континентального первенства.

Англия - Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 75 - 1:0, Кейн, 86 - 2:0

Швеция – Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Зинченко, 27 - 0:1, Форсберг, 43 - 1:1, Довбик, 120 - 1:2

Не пропустите: Определились пары 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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