Победа "Баварии", неудача Дортмунда, успех "Вольфсбурга": результаты 11-го тура чемпионата Германии
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над "Фрайбургом", поражение дортмундской "Боруссии" от "РБ Лейпциг" и успех "Вольфсбурга" в поединке с "Аугсбургом".
"Бавария" - "Фрайбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Горетцка, 30 - 1:0, Левандовски, 75 - 2:0, Хаберер, 90 - 2:1
"Бохум" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Новотны, 66 - 1:0, Пантович, 90 - 2:0
"Штутгарт" - "Арминия" - 0:1 (0:1)
Гол: Окугава, 19 - 0:1
"Вольфсбург" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Нмеча, 14 - 1:0
"Майнц" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:1 (0:1)
Голы: Нойхаус, 38 - 0:1, Видмер, 76 - 1:1
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1 (1:0)
Голы: Нкунку, 29 - 1:0, Ройс, 52 - 1:1, Поульсен, 68 - 2:1
"Герта" – "Байер" - 1:1 (1:0)
Голы: Йоветич, 42 - 1:0, Андрих, 90+1 - 1:1
"Кельн" – "Унион" - 2:2 (1:2)
Голы: Модест, 8 - 1:0, Рюэрсон, 9 - 1:1, Премель, 45 - 1:2, Модест, 86 - 2:2
"Гройтер Фюрт" – "Айнтрахт" - 1:2 (0:0)
Голы: Роде, 75 - 0:1, Иттен, 90+2 - 1:1, Борре, 90+4 - 1:2
Положение команд: "Бавария" - 28, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Вольфсбург" - 19, "РБ Лейпциг", "Байер" - 18, "Майнц", "Унион" - 17, "Боруссия" М - 15, "Хоффенхайм", "Кельн" - 14, "Бохум", "Герта" - 13, "Айнтрахт" - 12, "Штутгарт" - 10, "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 8, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20