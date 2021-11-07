Победа "Баварии", неудача Дортмунда, успех "Вольфсбурга": результаты 11-го тура чемпионата Германии

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Победа "Баварии", неудача Дортмунда, успех "Вольфсбурга": результаты 11-го тура чемпионата Германии

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над "Фрайбургом", поражение дортмундской "Боруссии" от "РБ Лейпциг" и успех "Вольфсбурга" в поединке с "Аугсбургом".

"Бавария" - "Фрайбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Горетцка, 30 - 1:0, Левандовски, 75 - 2:0, Хаберер, 90 - 2:1

"Бохум" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)
Голы: Новотны, 66 - 1:0, Пантович, 90 - 2:0

"Штутгарт" - "Арминия" - 0:1 (0:1)
Гол: Окугава, 19 - 0:1

"Вольфсбург" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)
Гол: Нмеча, 14 - 1:0

"Майнц" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:1 (0:1)
Голы: Нойхаус, 38 - 0:1, Видмер, 76 - 1:1

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1 (1:0)
Голы: Нкунку, 29 - 1:0, Ройс, 52 - 1:1, Поульсен, 68 - 2:1

"Герта" – "Байер" - 1:1 (1:0)
Голы: Йоветич, 42 - 1:0, Андрих, 90+1 - 1:1

"Кельн" – "Унион" - 2:2 (1:2)
Голы: Модест, 8 - 1:0, Рюэрсон, 9 - 1:1, Премель, 45 - 1:2, Модест, 86 - 2:2

"Гройтер Фюрт" – "Айнтрахт" - 1:2 (0:0)
Голы: Роде, 75 - 0:1, Иттен, 90+2 - 1:1, Борре, 90+4 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 28, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Вольфсбург" - 19, "РБ Лейпциг", "Байер" - 18, "Майнц", "Унион" - 17, "Боруссия" М - 15, "Хоффенхайм", "Кельн" - 14, "Бохум", "Герта" - 13, "Айнтрахт" - 12, "Штутгарт" - 10, "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 8, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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