Победа "Баварии", неудача Дортмунда, успех "Вольфсбурга": результаты 11-го тура чемпионата Германии

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над "Фрайбургом", поражение дортмундской "Боруссии" от "РБ Лейпциг" и успех "Вольфсбурга" в поединке с "Аугсбургом".

"Бавария" - "Фрайбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Горетцка, 30 - 1:0, Левандовски, 75 - 2:0, Хаберер, 90 - 2:1

"Бохум" - "Хоффенхайм" - 2:0 (0:0)

Голы: Новотны, 66 - 1:0, Пантович, 90 - 2:0

"Штутгарт" - "Арминия" - 0:1 (0:1)

Гол: Окугава, 19 - 0:1

"Вольфсбург" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0)

Гол: Нмеча, 14 - 1:0

"Майнц" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:1 (0:1)

Голы: Нойхаус, 38 - 0:1, Видмер, 76 - 1:1

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1 (1:0)

Голы: Нкунку, 29 - 1:0, Ройс, 52 - 1:1, Поульсен, 68 - 2:1

"Герта" – "Байер" - 1:1 (1:0)

Голы: Йоветич, 42 - 1:0, Андрих, 90+1 - 1:1

"Кельн" – "Унион" - 2:2 (1:2)

Голы: Модест, 8 - 1:0, Рюэрсон, 9 - 1:1, Премель, 45 - 1:2, Модест, 86 - 2:2

"Гройтер Фюрт" – "Айнтрахт" - 1:2 (0:0)

Голы: Роде, 75 - 0:1, Иттен, 90+2 - 1:1, Борре, 90+4 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 28, "Боруссия" Д - 24, "Фрайбург" - 22, "Вольфсбург" - 19, "РБ Лейпциг", "Байер" - 18, "Майнц", "Унион" - 17, "Боруссия" М - 15, "Хоффенхайм", "Кельн" - 14, "Бохум", "Герта" - 13, "Айнтрахт" - 12, "Штутгарт" - 10, "Аугсбург" - 9, "Арминия" - 8, "Гройтер Фюрт" - 1.

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