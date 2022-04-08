Победа "Браги" и три ничьих: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля

Фото: твиттер "Браги"/Автор неизвестен

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Единственную победу одержала "Брага", которая переиграла "Рейнджерс". "Барселона" сыграла вничью с "Айнтрахтом". Также победителя не выявили "РБ Лейпциг" с "Аталантой" и "Вест Хэм" с "Лионом".

"Айнтрахт" Германия – "Барселона" Испания - 1:1 (0:0)

Голы: Кнауфф, 48 - 1:0, Ферран Торрес, 66 - 1:1

"РБ Лейпциг" Германия – "Аталанта" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Муриэль, 17 - 0:1, Орбан, 58 - 1:1

"Брага" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:0 (1:0)

Гол: Абель Руис, 40 - 1:0

"Вест Хэм" Англия – "Лион" Франция - 1:1 (0:0)

Голы: Боуэн, 52 - 1:0, Ндомбеле, 66 - 1:1

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