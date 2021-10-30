Победа "Челси", ничья "Ливерпуля", поражение "Манчестер Сити" и другие результаты 10-го тура АПЛ

Теги манчестер ситичелсиливерпульбернлибрентфордуотфордсаутгемптонньюкасл юнайтедкристал пэласбрайтон & хоув альбион

Победа "Челси", ничья "Ливерпуля", поражение "Манчестер Сити" и другие результаты 10-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

Завершились ещё пять матчей 10-го тура чемпионата Англии.

Выделим разгром, который "Челси" учинил "Ньюкаслу", упущенную победу "Ливерпуля" над "Брайтоном" и сенсационное домашнее поражение "Манчестер Сити" от "Кристал Пэлас".

"Бернли" – "Брентфорд" - 3:1

Голы: 1:0 – 4 Вуд, 2:0 – 32 Лоутон, 3:0 – 36 Корне, 3:1 – 79 Годдос.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Вуд, Корне (Выдра, 68), Макнил.

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Роэрслев, 77), Нергор, Йенсен (Янельт, 68), Оньека (Годдос, 58), Тоуни, Форсс.
 

"Ливерпуль" – "Брайтон" - 2:2

Голы: 1:0 – 4 Хендерсон, 2:0 – 24 Мане, 2:1 – 41 Мвепу, 2:2 – 65 Троссард.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 20), Джонс (Минамино, 87), Фирмино (Диогу Жота, 78), Салах, Мане.

"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Лаллана (Гросс, 77), Марч, Модер (Лэмпти, 66), Биссума (Мак Аллистер, 60), Мвепу, Троссард.
 

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: 0:1 – 6 Заа, 0:2 – 88 Галлахер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Махрез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Удаление: Ляпорт (45).
 

"Ньюкасл" – "Челси" - 0:3

Голы: 0:1 – 65 Джеймс, 0:2 – 77 Джеймс, 0:3 – 81, пенальти Жоржиньо.

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Уиллок, 66), Хэйден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81), Сен-Максимен, Уилсон.

"Челси": Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64), Зиеш (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).
 

"Уотфорд" – "Саутгемптон" - 0:1

Гол: 0:1 – 20 Адамс.

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Нгакиа (Флетчер, 82), Сарр, Кинг, Жоао Педро (Клеверли, 46), Эрнандес (Сема, 46).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 70), Редмонд, Ромеу (Войнович, 90), Уорд-Проуз (Диалло, 80), Армстронг, Адамс.

Не пропустите: "Арсенал" победил "Лестер" и ворвался в топ-5 АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов