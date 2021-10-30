Победа "Челси", ничья "Ливерпуля", поражение "Манчестер Сити" и другие результаты 10-го тура АПЛ
Фото твиттер АПЛ
Завершились ещё пять матчей 10-го тура чемпионата Англии.
Выделим разгром, который "Челси" учинил "Ньюкаслу", упущенную победу "Ливерпуля" над "Брайтоном" и сенсационное домашнее поражение "Манчестер Сити" от "Кристал Пэлас".
"Бернли" – "Брентфорд" - 3:1
Голы: 1:0 – 4 Вуд, 2:0 – 32 Лоутон, 3:0 – 36 Корне, 3:1 – 79 Годдос.
"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Вуд, Корне (Выдра, 68), Макнил.
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос (Роэрслев, 77), Нергор, Йенсен (Янельт, 68), Оньека (Годдос, 58), Тоуни, Форсс.
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 2:2
Голы: 1:0 – 4 Хендерсон, 2:0 – 24 Мане, 2:1 – 41 Мвепу, 2:2 – 65 Троссард.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 20), Джонс (Минамино, 87), Фирмино (Диогу Жота, 78), Салах, Мане.
"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Лаллана (Гросс, 77), Марч, Модер (Лэмпти, 66), Биссума (Мак Аллистер, 60), Мвепу, Троссард.
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" - 0:2
Голы: 0:1 – 6 Заа, 0:2 – 88 Галлахер.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Махрез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).
Удаление: Ляпорт (45).
"Ньюкасл" – "Челси" - 0:3
Голы: 0:1 – 65 Джеймс, 0:2 – 77 Джеймс, 0:3 – 81, пенальти Жоржиньо.
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Кларк, Ласселс, Крафт, Ритчи, Фрэйзер (Уиллок, 66), Хэйден (Альмирон, 67), Лонгстафф (Шелви, 81), Сен-Максимен, Уилсон.
"Челси": Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 64), Зиеш (Баркли, 64), Хавертц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).
"Уотфорд" – "Саутгемптон" - 0:1
Гол: 0:1 – 20 Адамс.
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Нгакиа (Флетчер, 82), Сарр, Кинг, Жоао Педро (Клеверли, 46), Эрнандес (Сема, 46).
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Эльюнусси (Армстронг, 70), Редмонд, Ромеу (Войнович, 90), Уорд-Проуз (Диалло, 80), Армстронг, Адамс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18