Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
"Севилья" – "Атлетико"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте)
Закрывать программу 25-го игрового дня в Ла Лиге будет центральная встреча тура. "Севилья" на родном "Рамон Санчес Писхуан" будет принимать мадридский "Атлетико". Обе команды преследуют в чемпионате сверхважные, но личные цели. Так нервионцы ведут борьбу с "Валенсией" за четвертую строчку, которая дает право квалифицироваться в Лигу чемпионов. Что до "матрасников", то они не только не намерены отпускать в "золотой" отрыв "Барселону" (каталонцы впереди уже на 10 пунктов), но и сохранить перевес над "Реалом", который после субботнего успеха сократился до 4 очков.
Итак, после 24 туров "Севилья" занимает в турнирной таблице пятое место и находится в семи очках от зоны Лиги чемпионов. Безусловно, не такое уж большое расстояние как для чемпионата Испании. Тем более что "Валенсия" выступает не так стабильно, как в начале сезона и команде Винченцо Монтеллы под силу ее догнать. Но для этого нужно регулярно набирать очки.
В последних матчах нервионцы выглядели весьма прилично. После оплеухи в начале второго круга от "Бетиса" в дерби "Севилья" сыграла во всех турнирах на родной арене шесть поединков, в которых одержала четыре победы и два матча завершились вничью. Правда, в Ла Лиге за этот период подопечные Монтеллы обыграли только "Жирону" (1:0). Остальные победы пришлись на Кубок Испании.
В прошлом туре нервионцы обыграли на выезде "Лас-Пальмас" со счетом 2:1. Это была их вторая подряд победа и третья победа за пять последних туров. После этого, среди недели, "Севилья" провела первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Команда Монтеллы ни в чем не уступала английскому гранду во главе с Моуринью, заслужив нулевую ничью.
Для "Атлетико" чемпионат Испании является приоритетной целью. Команда Диего Симеоне вылетела из чемпионской лиги, а также из Кубка Испании, поэтому теперь может сконцентрировать свои усилия на внутреннем первенстве. В турнирной таблице "матрасники" расположились на второй строчке, имея в своем активе 55 очков. В пяти предыдущих турах национального первенства мадридский клуб потерял очки только один раз, сыграв вничью с "Жироной" (1:1). Вот уже четыре тура кряду "Атлетико" не просто выигрывает, но и вовсе не пропускает. А забито за указанный период 8 мячей. Статус лучшего голеадора клуба принадлежит Антуану Гризманну, в активе у которого 8 голов и 6 ассистов. На выезде мадридский клуб играет отлично, имея 8 побед при 3-х ничьи и одном поражение в 12-ти играх.
Среди недели "матрасники" также принимали участие в еврокубках. Впрочем, домашняя игра против "Копенгагена" забрала у команды Диего Симеоне не много сил, ведь задача выхода в следующий раунд была решена еще в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Отметим, что не так давно "Севилья" встречалась с "Атлетико" в Кубке Испании. Несмотря на то, что фаворитом матча выступали "матрасники", победа в обоих матчах досталась нервионцам – 2:1 на выезде и 3:1 дома. Для команды Монтеллы – дело принципа показать не случайность того успеха, для мадридского клуба – доказать обратное.
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Атлетико":
В прошлом месяце "Севилья" дважды обыграла "матрасников" в Кубке Испании
"Атлетико" выиграл в чемпионате шесть из семи последних матчей, пропустив в них один гол
В последних 16 очных матчах в Примере "Севилья" отпраздновала одну победу
Победная серия "Атлетико" во всех турнирах длится 6 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Севилья": Рико – Навас, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Сарабия, Х.Корреа, Муриэль.
"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хименес, Ф.Луис, Томас, Коке, Сауль, А.Корреа, Гризманн, Коста.
Прогноз на матч "Севилья" – "Атлетико":
Уставшая "Севилья" навряд ли сможет дать бой "Атлетико", который в отличие от предстоящего соперника, полуторным составом в четверг отыграл против "Копенгагена". К тому же команда Симеоне отлично играет в гостях. Однако на такой важный матч нервионцы могут преобразиться и даже добиться ничьей.
В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают небольшое превосходство "матрасникам". Так на победу мадридского клуба дают коэффициент 2.36 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.20 баллов. Победа же гостей равна коэффициенту 3.30.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Сельта Виго
|25
|35
|8
|Эйбар
|25
|35
|9
|Жирона
|25
|34
|10
|Хетафе
|25
|33
|11
|Бетис
|24
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13