Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"

Теги севильяатлетико мадрид

Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"

"Севилья" – "Атлетико"

Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья, Испания)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте)

Закрывать программу 25-го игрового дня в Ла Лиге будет центральная встреча тура. "Севилья" на родном "Рамон Санчес Писхуан" будет принимать мадридский "Атлетико". Обе команды преследуют в чемпионате сверхважные, но личные цели. Так нервионцы ведут борьбу с "Валенсией" за четвертую строчку, которая дает право квалифицироваться в Лигу чемпионов. Что до "матрасников", то они не только не намерены отпускать в "золотой" отрыв "Барселону" (каталонцы впереди уже на 10 пунктов), но и сохранить перевес над "Реалом", который после субботнего успеха сократился до 4 очков.

Итак, после 24 туров "Севилья" занимает в турнирной таблице пятое место и находится в семи очках от зоны Лиги чемпионов. Безусловно, не такое уж большое расстояние как для чемпионата Испании. Тем более что "Валенсия" выступает не так стабильно, как в начале сезона и команде Винченцо Монтеллы под силу ее догнать. Но для этого нужно регулярно набирать очки.

В последних матчах нервионцы выглядели весьма прилично. После оплеухи в начале второго круга от "Бетиса" в дерби "Севилья" сыграла во всех турнирах на родной арене шесть поединков, в которых одержала четыре победы и два матча завершились вничью. Правда, в Ла Лиге за этот период подопечные Монтеллы обыграли только "Жирону" (1:0). Остальные победы пришлись на Кубок Испании.

В прошлом туре нервионцы обыграли на выезде "Лас-Пальмас" со счетом 2:1. Это была их вторая подряд победа и третья победа за пять последних туров. После этого, среди недели, "Севилья" провела первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Команда Монтеллы ни в чем не уступала английскому гранду во главе с Моуринью, заслужив нулевую ничью.

Для "Атлетико" чемпионат Испании является приоритетной целью. Команда Диего Симеоне вылетела из чемпионской лиги, а также из Кубка Испании, поэтому теперь может сконцентрировать свои усилия на внутреннем первенстве. В турнирной таблице "матрасники" расположились на второй строчке, имея в своем активе 55 очков. В пяти предыдущих турах национального первенства мадридский клуб потерял очки только один раз, сыграв вничью с "Жироной" (1:1). Вот уже четыре тура кряду "Атлетико" не просто выигрывает, но и вовсе не пропускает. А забито за указанный период 8 мячей. Статус лучшего голеадора клуба принадлежит Антуану Гризманну, в активе у которого 8 голов и 6 ассистов. На выезде мадридский клуб играет отлично, имея 8 побед при 3-х ничьи и одном поражение в 12-ти играх.  

Среди недели "матрасники" также принимали участие в еврокубках. Впрочем, домашняя игра против "Копенгагена" забрала у команды Диего Симеоне не много сил, ведь задача выхода в следующий раунд была решена еще в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что не так давно "Севилья" встречалась с "Атлетико" в Кубке Испании. Несмотря на то, что фаворитом матча выступали "матрасники", победа в обоих матчах досталась нервионцам – 2:1 на выезде и 3:1 дома. Для команды Монтеллы – дело принципа показать не случайность того успеха, для мадридского клуба – доказать обратное.  

Интересные факты противостояния "Севильи" и "Атлетико":

В прошлом месяце "Севилья" дважды обыграла "матрасников" в Кубке Испании  

"Атлетико" выиграл в чемпионате шесть из семи последних матчей, пропустив в них один гол

В последних 16 очных матчах в Примере "Севилья" отпраздновала одну победу

Победная серия "Атлетико" во всех турнирах длится 6 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Севилья": Рико – Навас, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Сарабия, Х.Корреа, Муриэль.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хименес, Ф.Луис, Томас, Коке, Сауль, А.Корреа, Гризманн, Коста.

Прогноз на матч "Севилья" – "Атлетико":

Уставшая "Севилья" навряд ли сможет дать бой "Атлетико", который в отличие от предстоящего соперника, полуторным составом в четверг отыграл против "Копенгагена". К тому же команда Симеоне отлично играет в гостях. Однако на такой важный матч нервионцы могут преобразиться и даже добиться ничьей.

В качестве прогноза на этот матч букмекеры отдают небольшое превосходство "матрасникам". Так на победу мадридского клуба дают коэффициент 2.36 баллов. Ничья оценивается в среднем в 3.20 баллов. Победа же гостей равна коэффициенту 3.30.       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов