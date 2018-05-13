Победа или ничья: мотивированный "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном"

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Победа или ничья: мотивированный "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном"

"Ливерпуль"  –  "Брайтон"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Кевин Френд

По традиции все матчи заключительного тура английской Премьер-Лиги пройдут в одно и то же время. Так уж вышло, что к крайнему уик-энду в сезоне практически все матчи не имеют какого-либо турнирного значения, кроме одного – поединка на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" примет "Брайтон". Команда Криса Хьютона свою главную задачу на сезон выполнила и уже ни при каких обстоятельствах "чайки" не вылетят в Чемпионшип. Мерсисайдцы благодаря тому, что в последнее время целиком и полностью сосредоточились на Лиге Чемпионов, разбазарили весь гандикап, выставив на аукцион, казалось, уже стопроцентно свою путевку в самый престижный еврокубковый турнир на следующий год.Благо для "красных", что их главный преследователь в турнирной таблице "Челси" также много терял очков там, где просто нельзя было. А после того, как на неделе "пенсионеры" дома расписали ничью с "Хаддерсфилдом", давление на "Ливерпуль" перед воскресным матчем снизилось. Поэтому теперь для того, чтобы удержаться в первой четверке, подопечным Юргена Клоппа достаточно будет завоевать всего один балл, не оглядываясь на результат поединка "Ньюкасл" - "Челси". В случае ничьи на "Энфилде" и победы ребят Антонио Конте, команды хоть и сравняются по количеству набранных пунктов, но вот по дополнительным показателям большое преимущество имеют "скаузеры".Что касается кадрового вопроса, то у "красных" все те же проблемы. Совершенно точно команде не помогут травмированные защитники Джо Гомез и Жоэль Матип, а также основные игроки средней линии в лице Алекса Окслейда-Чемберлена и Эмре Джана. У "Брайтона" в лазарете прописался только Стив Сидуэлл, которого незаменимым никак не назовешь.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Брайтона":

В последний раз "Ливерпуль" проигрывал на "Энфилде" новичку Премьер-Лиги в сезоне 2010/2011. Тогда "красные" уступили "Блэкпулу" со счетом 2:1.

Команда Юргена Клоппа ни разу в сезоне не проиграла дома в рамках АПЛ. В случае победы или ничьей с "Брайтоном", "Ливерпуль" проведет седьмой сезон в высшей лиге без домашних поражений, что является абсолютным рекордом.

Нападающий "чаек" Гленн Маррей принял непосредственное участие во взятии ворот в своих трех матчах против "Ливерпуля".

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Клайн, Клаван. ван Дейк, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

Брайтон: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стивенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Маррей

Прогноз на матч "Ливерпуль""Брайтон":

Футболисты "Ливерпуля", безусловно, выйдут на поле очень мотивированными и нацеленными на положительный результат. А учитывая, что мерсисайдцы еще ни разу в сезоне не проиграли в родных стенах, "Брайтону", похоже, в этом случае ловить нечего.

Букмекеры не сомневаются в победе "красных", о чем свидетельствует коэффициент 1.2. В то время как выигрыш "чаек" в среднем оценивается в 15.0.

Богдан Архипенко

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12 Борнмут 37 41
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