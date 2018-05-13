Победа или ничья: мотивированный "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном"
"Ливерпуль" – "Брайтон"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Кевин Френд
По традиции все матчи заключительного тура английской Премьер-Лиги пройдут в одно и то же время. Так уж вышло, что к крайнему уик-энду в сезоне практически все матчи не имеют какого-либо турнирного значения, кроме одного – поединка на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" примет "Брайтон". Команда Криса Хьютона свою главную задачу на сезон выполнила и уже ни при каких обстоятельствах "чайки" не вылетят в Чемпионшип. Мерсисайдцы благодаря тому, что в последнее время целиком и полностью сосредоточились на Лиге Чемпионов, разбазарили весь гандикап, выставив на аукцион, казалось, уже стопроцентно свою путевку в самый престижный еврокубковый турнир на следующий год.Благо для "красных", что их главный преследователь в турнирной таблице "Челси" также много терял очков там, где просто нельзя было. А после того, как на неделе "пенсионеры" дома расписали ничью с "Хаддерсфилдом", давление на "Ливерпуль" перед воскресным матчем снизилось. Поэтому теперь для того, чтобы удержаться в первой четверке, подопечным Юргена Клоппа достаточно будет завоевать всего один балл, не оглядываясь на результат поединка "Ньюкасл" - "Челси". В случае ничьи на "Энфилде" и победы ребят Антонио Конте, команды хоть и сравняются по количеству набранных пунктов, но вот по дополнительным показателям большое преимущество имеют "скаузеры".Что касается кадрового вопроса, то у "красных" все те же проблемы. Совершенно точно команде не помогут травмированные защитники Джо Гомез и Жоэль Матип, а также основные игроки средней линии в лице Алекса Окслейда-Чемберлена и Эмре Джана. У "Брайтона" в лазарете прописался только Стив Сидуэлл, которого незаменимым никак не назовешь.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Брайтона":
В последний раз "Ливерпуль" проигрывал на "Энфилде" новичку Премьер-Лиги в сезоне 2010/2011. Тогда "красные" уступили "Блэкпулу" со счетом 2:1.
Команда Юргена Клоппа ни разу в сезоне не проиграла дома в рамках АПЛ. В случае победы или ничьей с "Брайтоном", "Ливерпуль" проведет седьмой сезон в высшей лиге без домашних поражений, что является абсолютным рекордом.
Нападающий "чаек" Гленн Маррей принял непосредственное участие во взятии ворот в своих трех матчах против "Ливерпуля".
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Кариус, Клайн, Клаван. ван Дейк, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино
Брайтон: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стивенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Маррей
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Брайтон":
Футболисты "Ливерпуля", безусловно, выйдут на поле очень мотивированными и нацеленными на положительный результат. А учитывая, что мерсисайдцы еще ни разу в сезоне не проиграли в родных стенах, "Брайтону", похоже, в этом случае ловить нечего.
Букмекеры не сомневаются в победе "красных", о чем свидетельствует коэффициент 1.2. В то время как выигрыш "чаек" в среднем оценивается в 15.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
Лента новостей
-
В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"
-
РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30