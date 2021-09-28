Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
Завершились все матчи седьмого тура итальянской Серии А.
"Лацио" одержал победу над "Ромой" в римском дерби, "Ювентус" не без труда одолел "Сампдорию", "Наполи" вновь победил, а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".
Суббота, 25 сентября
"Специя" - "Милан" - 1:2
"Интер" - "Аталанта" - 2:2
"Дженоа" - "Верона" - 3:3
Воскресенье, 26 сентября
"Ювентус" - "Сампдория" - 3:2
"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:1
"Сассуоло" - "Салернитана" - 1:0
"Эмполи" - "Болонья" - 4:2
"Лацио" - "Рома" - 3:2
"Наполи" - "Кальяри" - 2:0
27 сентября, понедельник
"Венеция" - "Торино" - 1:1
Положение команд: "Наполи" - 18; "Милан" - 16; "Интер" - 14; "Рома", "Фиорентина" - 12; "Лацио", "Аталанта" - 11; "Эмполи" - 9; "Ювентус", "Болонья" - 8; "Сассуоло", "Удинезе", "Торино" - 7; "Верона", "Сампдория", "Дженоа" - 5; "Специя", "Венеция" - 4; "Кальяри" - 2; "Салернитана" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17