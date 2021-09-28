Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Завершились все матчи седьмого тура итальянской Серии А.

"Лацио" одержал победу над "Ромой" в римском дерби, "Ювентус" не без труда одолел "Сампдорию", "Наполи" вновь победил, а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

Суббота, 25 сентября

"Специя" - "Милан" - 1:2

"Интер" - "Аталанта" - 2:2

"Дженоа" - "Верона" - 3:3

Воскресенье, 26 сентября

"Ювентус" - "Сампдория" - 3:2

"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:1

"Сассуоло" - "Салернитана" - 1:0

"Эмполи" - "Болонья" - 4:2

"Лацио" - "Рома" - 3:2

"Наполи" - "Кальяри" - 2:0

27 сентября, понедельник

"Венеция" - "Торино" - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 18; "Милан" - 16; "Интер" - 14; "Рома", "Фиорентина" - 12; "Лацио", "Аталанта" - 11; "Эмполи" - 9; "Ювентус", "Болонья" - 8; "Сассуоло", "Удинезе", "Торино" - 7; "Верона", "Сампдория", "Дженоа" - 5; "Специя", "Венеция" - 4; "Кальяри" - 2; "Салернитана" - 1.

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