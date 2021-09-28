Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А

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Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии АФото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

Завершились все матчи седьмого тура итальянской Серии А.

"Лацио" одержал победу над "Ромой" в римском дерби, "Ювентус" не без труда одолел "Сампдорию", "Наполи" вновь победил, а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

Суббота, 25 сентября

"Специя" - "Милан" - 1:2

"Интер" - "Аталанта" - 2:2

"Дженоа" - "Верона" - 3:3

Воскресенье, 26 сентября

"Ювентус" - "Сампдория" - 3:2

"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:1

"Сассуоло" - "Салернитана" - 1:0

"Эмполи" - "Болонья" - 4:2

"Лацио" - "Рома" - 3:2

"Наполи" - "Кальяри" - 2:0

27 сентября, понедельник

"Венеция" - "Торино" - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 18; "Милан" - 16; "Интер" - 14; "Рома", "Фиорентина" - 12; "Лацио", "Аталанта" - 11; "Эмполи" - 9; "Ювентус", "Болонья" - 8; "Сассуоло", "Удинезе", "Торино" - 7; "Верона", "Сампдория", "Дженоа" - 5; "Специя", "Венеция" - 4; "Кальяри" - 2; "Салернитана" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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