Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ

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Завершились все матчи шестого тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" дома уступил "Астон Вилле", "Манчестер Сити" взял реванш у "Челси" за финал ЛЧ. "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона, а "Ливерпуль" потерял очки в матче с "Брентфордом".

Суббота, 25 сентября

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:1

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Уотфорд" - "Ньюкасл" - 1:1

"Лестер" - "Бернли" - 2:2

"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2

"Брентфорд" - "Ливерпуль" - 3:3

Воскресенье, 26 сентября

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 0:1

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 3:1

Понедельник, 27 сентября

"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 14; "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 13; "Вест Хэм" - 11; "Астон Вилла" - 10; "Брентфорд", "Арсенал", "Тоттенхэм" - 9; "Уотфорд", "Лестер" - 7; "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6; "Саутгемптон" - 4; "Ньюкасл", "Лидс" - 3; "Бернли" - 2; "Норвич" - 0.

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