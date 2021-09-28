Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ
Фото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен
Завершились все матчи шестого тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" дома уступил "Астон Вилле", "Манчестер Сити" взял реванш у "Челси" за финал ЛЧ. "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона, а "Ливерпуль" потерял очки в матче с "Брентфордом".
Суббота, 25 сентября
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:1
"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:1
"Уотфорд" - "Ньюкасл" - 1:1
"Лестер" - "Бернли" - 2:2
"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2
"Брентфорд" - "Ливерпуль" - 3:3
Воскресенье, 26 сентября
"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 0:1
"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 3:1
Понедельник, 27 сентября
"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1
Положение команд: "Ливерпуль" - 14; "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 13; "Вест Хэм" - 11; "Астон Вилла" - 10; "Брентфорд", "Арсенал", "Тоттенхэм" - 9; "Уотфорд", "Лестер" - 7; "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6; "Саутгемптон" - 4; "Ньюкасл", "Лидс" - 3; "Бернли" - 2; "Норвич" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18