Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ

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Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛФото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

Завершились все матчи шестого тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" дома уступил "Астон Вилле", "Манчестер Сити" взял реванш у "Челси" за финал ЛЧ. "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби северного Лондона, а "Ливерпуль" потерял очки в матче с "Брентфордом".

Суббота, 25 сентября

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:1

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Уотфорд" - "Ньюкасл" - 1:1

"Лестер" - "Бернли" - 2:2

"Лидс" - "Вест Хэм" - 1:2

"Брентфорд" - "Ливерпуль" - 3:3

Воскресенье, 26 сентября

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 0:1

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 3:1

Понедельник, 27 сентября

"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 14; "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 13; "Вест Хэм" - 11; "Астон Вилла" - 10; "Брентфорд", "Арсенал", "Тоттенхэм" - 9; "Уотфорд", "Лестер" - 7; "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас" - 6; "Саутгемптон" - 4; "Ньюкасл", "Лидс" - 3; "Бернли" - 2; "Норвич" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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