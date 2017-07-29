Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"

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Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"Московский ЦСКА после неудачной игры с "Локомотивом", а также победы в матче Лиги чемпионов, встретился с последней командой чемпионата "СКА-Хабаровском". Уже на первых минутах игры сказалась неуверенность в действиях гостей, когда Черевко неудачно отдал пас назад вратарю, мяч перехватил Вернблум, затем технично скинул мяч пяткой назад, игровой снаряд пролетел под Криворучко и оказался у Головина, который забивал уже в пустые ворота. ЦСКА продолжил владеть инициативой, москвичи давили на соперника, который то и дело допускал ошибки. Криворучко едва не привез гол в свои ворота, когда неудачно выбивал мяч и попал в Чалова, от которого игровой снаряд едва не влетел в сетку, затем неплохо пробивал Дзагоев – вратарь гостей мяч поймал. Через пять минут Криворучко парировал опасный выстрел Головина. Мяч едва не влетел в левый угол ворот после рикошета от защитника, но вратарь справился. Когда же Криворучко был бессилен, гостей спасла штанга, которая приняла на себя удар выскочившего один на один Чалова. В следующей же атаке Федор снова мог отличиться, но на этот раз Криворучко в прыжке отразил выстрел форварда ЦСКА.

На 37 минуте хозяевам поля удалось удвоить преимущество, когда Дзагоев ворвался в штрафную соперника, а затем упал на газон. Арбитр назначил пенальти, хотя он был более чем спорный. К точке подошел Натхо, который без особых проблем переиграл Криворучко, пробив в правый угол.

Во второй половине ЦСКА уже играл по счету, никуда не спешил, поэтому моментов в игре практически не было. "СКА-Хабаровску" же не хватало исполнительского мастерства, чтобы переломить ход игры и забить хотя бы один гол в ворота Акинфеева. Не добавили скорости и замены. Жемалетдинов имел один момент в концовке, когда с выгодной позиции расстреливал ворота, но попал в Фернандеса. Незаметен был Витиньо, лишь пару раз пробивший с дальней дистанции. Также не усилили игру замены гостей, Акинфеев в этом матче отдыхал, по его воротам попали лишь однажды.

ЦСКА снова победил на классе, игроки не слишком себя утруждали во втором тайме, соперник же этим даже не пытался воспользоваться.

ЦСКА – "СКА-Хабаровск" – 2:0

Голы: Головин, 4 – 1:0; Натхо, 37 с пенальти – 2:0.

ЦСКА:  Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Васин. Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 65), Вернблум, Натхо, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жемалетдинов, 57).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Новаловский (Габулов, 75), Гришко, Пуцко, Друзин (Баляйкин, 38), Черевко, Дедечко, Никифоров, Корян (Кобялко, 65), Казанков. 

Вячеслав Горбачев

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