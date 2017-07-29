Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"
Московский ЦСКА после неудачной игры с "Локомотивом", а также победы в матче Лиги чемпионов, встретился с последней командой чемпионата "СКА-Хабаровском". Уже на первых минутах игры сказалась неуверенность в действиях гостей, когда Черевко неудачно отдал пас назад вратарю, мяч перехватил Вернблум, затем технично скинул мяч пяткой назад, игровой снаряд пролетел под Криворучко и оказался у Головина, который забивал уже в пустые ворота. ЦСКА продолжил владеть инициативой, москвичи давили на соперника, который то и дело допускал ошибки. Криворучко едва не привез гол в свои ворота, когда неудачно выбивал мяч и попал в Чалова, от которого игровой снаряд едва не влетел в сетку, затем неплохо пробивал Дзагоев – вратарь гостей мяч поймал. Через пять минут Криворучко парировал опасный выстрел Головина. Мяч едва не влетел в левый угол ворот после рикошета от защитника, но вратарь справился. Когда же Криворучко был бессилен, гостей спасла штанга, которая приняла на себя удар выскочившего один на один Чалова. В следующей же атаке Федор снова мог отличиться, но на этот раз Криворучко в прыжке отразил выстрел форварда ЦСКА.
На 37 минуте хозяевам поля удалось удвоить преимущество, когда Дзагоев ворвался в штрафную соперника, а затем упал на газон. Арбитр назначил пенальти, хотя он был более чем спорный. К точке подошел Натхо, который без особых проблем переиграл Криворучко, пробив в правый угол.
Во второй половине ЦСКА уже играл по счету, никуда не спешил, поэтому моментов в игре практически не было. "СКА-Хабаровску" же не хватало исполнительского мастерства, чтобы переломить ход игры и забить хотя бы один гол в ворота Акинфеева. Не добавили скорости и замены. Жемалетдинов имел один момент в концовке, когда с выгодной позиции расстреливал ворота, но попал в Фернандеса. Незаметен был Витиньо, лишь пару раз пробивший с дальней дистанции. Также не усилили игру замены гостей, Акинфеев в этом матче отдыхал, по его воротам попали лишь однажды.
ЦСКА снова победил на классе, игроки не слишком себя утруждали во втором тайме, соперник же этим даже не пытался воспользоваться.
ЦСКА – "СКА-Хабаровск" – 2:0
Голы: Головин, 4 – 1:0; Натхо, 37 с пенальти – 2:0.
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Васин. Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев (Витиньо, 65), Вернблум, Натхо, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жемалетдинов, 57).
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Новаловский (Габулов, 75), Гришко, Пуцко, Друзин (Баляйкин, 38), Черевко, Дедечко, Никифоров, Корян (Кобялко, 65), Казанков.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Анжи"
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов
-
Вечные соперники: "Рома" в Фоксборо принимает "Ювентус"
-
Возвращение на "Петровский": "Тосно" принимает "Зенит"
Лента новостей
-
"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду
-
Фурсенко: "В "Зените" рассчитывают на Дзюбу"
-
"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди
-
"Сток Сити" хочет заменить Арнаутовича звездой УПЛ
-
Защитник тульского "Арсенала" Григалава получил тяжёлую травму головы
-
Эль-Шаарави: "Матч против "Ювентуса" станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы"
-
Матич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"
-
Гвардиола: "Думаю, все идет к тому, что Ихеаначо перейдет в "Лестер"
-
Дани Алвес советует Неймару быть смелее
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру
-
"Барселона" согласна выложить 120 миллионов евро за Дибалу
-
Блан может стать тренером сборной Турции
-
"Рома" рассматривает Куадрадо как альтернативу Махрезу
-
Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
-
Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"
-
Гвардиола прокомментировал возможную продажу Насри
-
Дани Алвес: "Надеюсь, что этот трофей не станет последним"
-
"Уотфорд" нацелился на Таски
-
Рамос надеется, что Неймар перейдет в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ахмат
|3
|9
|2
|Локомотив Москва
|2
|6
|3
|ЦСКА Москва
|3
|6
|4
|Краснодар
|2
|6
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Урал
|3
|5
|8
|Рубин
|3
|3
|9
|Арсенал Тула
|3
|3
|10
|Анжи
|2
|3
|11
|Спартак Москва
|2
|2
|12
|Динамо Москва
|3
|1
|13
|Ростов
|2
|1
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|Тосно
|2
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0