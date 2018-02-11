Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном"

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги завершалась противостоянием, что называется, донора и финансово обеспеченного пациента - "Саутгемптон" в родных стенах принимал "Ливерпуль". Все дело в том, что в последние годы "святые" являются самым настоящим поставщиком классных исполнителей для мерсисайдского клуба. Последним, кто переехал из "Сент-Мэрис" на "Энфилд" стал Вирджил ван Дейк. Едва ли, "полосатые" должны жаловаться на такие расклады, потому как "красные" всегда щедро вознаграждают.

Перед очной схваткой турнирной мотивации у обеих команд было хоть отбавляй. Подопечные Юргена Клоппа скатились на четвертую строчку, уступив третье место "Тоттенхэму", который свой поединок в этом туре выиграл. "Сотон" после победы "Ньюкасла" над "Манчестер Юнайтед" опустился в зону вылета, а для того, чтобы оттуда выбраться ребятам Маурисио Пеллегрино необходимо было, как минимум, не проиграть. Что касается стартовых составов, то у хозяев единственным сюрпризом стал выход с первых минут Пьер-Эмиля Хейбьерга вместо Софьяна Буфаля. У "Ливерпуля" даже в заявке не оказалось капитана Джордана Хендерсона, которому был предоставлен отдых в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Порту". Его место в старте занял Эмре Джан, а компанию немцу в средней линии в этот раз составили Алекс Окслейд-Чемберлен и Джорджиньо Вейналдум.

Поединок начался с быстрого гола гостей: уже на шестой минуте Салах как на блюдечке выложил снаряд под удар Фирмино и тот не сплоховал. Поведя в счете, "Ливерпуль" не стал ковать железо пока горячо, а наоборот отдал мяч сопернику и сосредоточился больше на игре в защите. Спустя десять минут "Саутгемптон" имел возможность восстановить паритет, но Хейбьерг, вывалившись на свидание с Кариусом, не смог переиграть немецкого стража ворот мерсисайдцев. Хозяева частенько атаковали именно через левый фланг, нащупав слабое звено в лице Александера-Арнольда. Несколько классных навесных передач из-под юного англичанина прошло в штрафную площадь и лишь благодаря великолепной реакции немецкого кипера мяч не оказался в сетке гостевых ворот после ударов Каррильо и Уорда-Прауса.

"Ливерпуль" вытерпел все бомбежки "Сотона", а в концовке первого тайма нанес еще один результативный удар. Снова в центре внимание оказалась связка Фирмино – Салах. Бразилец феноменально сыграл, в одно касание пяткой отрезав сразу нескольких защитников, и выложил снаряд под удар Салаху, который просто не имел права не забить – 0:2.

С началом второй половины встречи "красные" спокойно играли на удержание. "Саутгемптон" старался включиться по максимуму и порой у ворот Кариуса возникала опасность, но все проходило мимо кассы. Во второй половине второго тайма уже подопечные Клоппа были ближе к третьему забитому голу, нежели "святые" к первому. Но ни тем, ни другим отличится не удалось.

Таким образом, "Ливерпуль" на классе расправляется с "Сотоном" и возвращает себе третье место в турнирной таблице.

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 0:2

Голы: Фирмино, 6 – 0:1, Салах, 42 – 0:2

"Саутгемптон": Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд, Ромеу (Дэвис, 81), Лемина (Буфаль, 58), Уорд-Праус (Лонг, 71), Хейбьерг, Тадич, Каррильо

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 60), Джан, Вейналдум, Салах (Ловрен, 89), Мане, Фирмино (Лаллана, 79)

Богдан Архипенко

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