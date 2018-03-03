Победа на классе: "Ливерпуль" спокойно обыгрывает "Ньюкасл"

Субботняя программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась противостоянием на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл". Когда-то встречу между этими командами можно смело было назвать центральной в туре, но сейчас история такова, что разница в классе между клубами просто колоссальная. Тем не менее, и в этом матче имелась своя изюминка. Возвращался в не чужие для себя края один из героев красной части Мерсисайда Рафаэль Бенитес. Испанского специалиста до сих пор помнят и чтят в Ливерпуле. Болельщики бесконечно благодарны Рафе за те положительные эмоции, которые дарила команда под его руководством в период с 2004 по 2010.

"Ливерпуль" борется за место в первой четверке и в принципе пока это выходит достаточно неплохо. "Ньюкасл" же располагается в нижней части турнирной таблице и ведет отчаянную борьбу за выживание. "Сороки" переживают не самые лучшие времени, у команды ограниченный ресурс, от этого и нестабильная игра. Что касается выбора стартовых составов, то важно отметить, что успел восстановиться основной нападающий "черно-белых" Дуайт Гэйл, который был брошен в бой с первых же минут. Юрген Клопп обошелся без сюрпризов и прогнозируемо выставил всех самых лучших.

"Красные" с первых же минут завладели территориальным преимуществом и стали наседать на гостевые владения. "Сороки" всеми силами оборонялись и до поры до времени были успешны в этом. Проскакивали опасные моменты у Мохамеда Салаха, но иногда точности не хватало египтянину, а иногда его успевали накрывать защитники "Ньюкасла". Аж под конец первого тайма лучший бомбардир мерсисайдского клуба добился своего: Окслейд-Чемберлен дотащил мяч до штрафной площади и отдал на Салаха, который подловил Дубравку, пробив тому "в домик". Правда, еще до перерыва гости имели великолепную возможность сравнять счет: у Диаме вышел классный выстрел в "девятку" и лишь благодаря фантастической реакции Кариуса мяч не затрепыхался в сетке хозяйских ворот.

С началом второго тайма подопечные Бенитеса старались встречать "Ливерпуль" чуть повыше, но успеха это не принесло. Наоборот, уже спустя десять минут "красные" удвоили преимущество в счете: Фирмино обманул всех и отдал классный разрезающий пас в центр на Мане, и сенегалец в одно касание пробил точно в угол. После этого игра стала совсем скучной. Мерсисайдцы не настаивали на разгроме, а "сороки" просто не могли зацепится за свой шанс.

Таким образом, "Ливерпуль" на классе побеждает "Ньюкасл" и теперь в хорошем расположении духа готовится ко вторничной игре против "Порту" в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" – 2:0

Голы: Салах, 40 – 1:0, Мане, 55 – 2:0

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Хендерсон, Джан, Салах, Мане (Лаллана, 74), Фирмино (Матип, 88)

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Ласселлс, Лежен, Дамметт, Мерино (Хейден, 73), Диаме, Атсу, Кенеди, Мерфи (Перес, 84), Гэйл (Хоселу, 66)

Богдан Архипенко

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