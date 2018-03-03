Победа на классе: "Ливерпуль" спокойно обыгрывает "Ньюкасл"
Субботняя программа 29-го тура английской Премьер-Лиги завершалась противостоянием на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл". Когда-то встречу между этими командами можно смело было назвать центральной в туре, но сейчас история такова, что разница в классе между клубами просто колоссальная. Тем не менее, и в этом матче имелась своя изюминка. Возвращался в не чужие для себя края один из героев красной части Мерсисайда Рафаэль Бенитес. Испанского специалиста до сих пор помнят и чтят в Ливерпуле. Болельщики бесконечно благодарны Рафе за те положительные эмоции, которые дарила команда под его руководством в период с 2004 по 2010.
"Ливерпуль" борется за место в первой четверке и в принципе пока это выходит достаточно неплохо. "Ньюкасл" же располагается в нижней части турнирной таблице и ведет отчаянную борьбу за выживание. "Сороки" переживают не самые лучшие времени, у команды ограниченный ресурс, от этого и нестабильная игра. Что касается выбора стартовых составов, то важно отметить, что успел восстановиться основной нападающий "черно-белых" Дуайт Гэйл, который был брошен в бой с первых же минут. Юрген Клопп обошелся без сюрпризов и прогнозируемо выставил всех самых лучших.
"Красные" с первых же минут завладели территориальным преимуществом и стали наседать на гостевые владения. "Сороки" всеми силами оборонялись и до поры до времени были успешны в этом. Проскакивали опасные моменты у Мохамеда Салаха, но иногда точности не хватало египтянину, а иногда его успевали накрывать защитники "Ньюкасла". Аж под конец первого тайма лучший бомбардир мерсисайдского клуба добился своего: Окслейд-Чемберлен дотащил мяч до штрафной площади и отдал на Салаха, который подловил Дубравку, пробив тому "в домик". Правда, еще до перерыва гости имели великолепную возможность сравнять счет: у Диаме вышел классный выстрел в "девятку" и лишь благодаря фантастической реакции Кариуса мяч не затрепыхался в сетке хозяйских ворот.
С началом второго тайма подопечные Бенитеса старались встречать "Ливерпуль" чуть повыше, но успеха это не принесло. Наоборот, уже спустя десять минут "красные" удвоили преимущество в счете: Фирмино обманул всех и отдал классный разрезающий пас в центр на Мане, и сенегалец в одно касание пробил точно в угол. После этого игра стала совсем скучной. Мерсисайдцы не настаивали на разгроме, а "сороки" просто не могли зацепится за свой шанс.
Таким образом, "Ливерпуль" на классе побеждает "Ньюкасл" и теперь в хорошем расположении духа готовится ко вторничной игре против "Порту" в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" – 2:0
Голы: Салах, 40 – 1:0, Мане, 55 – 2:0
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Хендерсон, Джан, Салах, Мане (Лаллана, 74), Фирмино (Матип, 88)
"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Ласселлс, Лежен, Дамметт, Мерино (Хейден, 73), Диаме, Атсу, Кенеди, Мерфи (Перес, 84), Гэйл (Хоселу, 66)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Эвертон
|29
|34
|11
|Борнмут
|29
|33
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20