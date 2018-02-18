Победа на классе в Мадриде: "Матрасники" обыгрывают "львов" и продолжают погоню за лидером

Мадридский "Атлетико" в 24 туре чемпионата Испании принимал на домашней арене "Атлетик" из Бильбао. Команда Симеоне считалась безоговорочным фаворитом встречи, причем обоснований этого статуса можно было найти очень много. После субботней победы "Барселоны" отставание "матрасников" от первого места достигло 10 очков, так что иного выхода, кроме как побеждать "львов", у мадридцев не было. "Атлетик" в нынешнем сезоне отнюдь не блещет, а еще и главная ударная сила команды, в лице Адуриса, не поехала в Мадрид из-за дисквалификации.

Начало первого тайма выдалось довольно скучным, обе команды никуда не торопились, и все действия происходили ближе к центру поля. Вскоре "Атлетико" все же увеличил обороты и принялся взламывать оборону гостей. Все атакующие порывы "матрасников" заканчивались на Гризманне или Косте – оба не получали должной поддержки партнеров.

Баски не отсиживались в обороне, привычно действую вторым номером, однако ни одна из команд не могла создать по-настоящему опасный момент. "Атлетико" старался не рисковать, команда Симеоне просто ожидала ошибки соперника, который, в свою очередь, оплошностей не допускал.

В концовке тайма мадридцы прижали "львов" к их воротам, однако многочисленные забросы в штрафную "Атлетика" так ни к чему и не привели. За первую половину встречи команды не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга.

В дебюте второго тайма отличный шанс открыть счет упустил Диего Коста, пробив с убойной позиции прямо в голкипера. В следующей опасной атаке Гризманн мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. В целом, хозяева обозначили свое преимущество, практически не давая баскам находиться на чужой половине поля.

"Атлетико" все же дождался своего шанса забить, причем пришлось команде Симеоне немного схитрить. На 67-й минуте заработали хозяева фол на чужой половине, разыграли они его без свистка, чем очень удивили остановившихся басков, Гризманн получил мяч перед штрафной и покатил правее на Гамейро, который был точен – 1:0.

А за 10 минут до конца основного времени Коста воспользовался ошибкой обороны гостей и удвоил преимущество своей команды. Не смогли защитники басков прервать разрезающую передачу Гамейро на Диего, который вырвался на свидание с голкипером и отправил сферу в ближний угол – 2:0.

"Атлетик" откровенно сдался и практически не пытался вернуть матчу интригу. В то время, как "матрасники" могли забить еще парочку голов, но растранжирили все свои моменты. Очередная победа "Атлетико" возвращает отрыв в 7 очков между ними и "Барселоной", а это значит, что чемпионская гонка в Примере еще не закончена.

"Атлетико" – "Атлетик" – 2:0

Голы: Гамейро, 67 – 1:0, Коста, 80 – 2:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Люка Эрнандес (Годин, 46), Филипе Луис, Парти, Сауль, Коке (Гамейро, 59), Корреа (Габи, 70), Гризманн, Диего Коста.

"Атлетик": Аррисабалага, Лекуэ, Нуньес, Мартинес, Саборит, Сан Хосе, Микель Весга (Кордоба, 72), Сусаета, Беньят (Итурраспе, 65), Сабин Мерино (Де Маркос, 69), Уильямс.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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