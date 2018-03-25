Победа над Латвией стала для сборной Гибралтара второй в истории

В товарищеском матче Сборная Гибралтара добилась победы над Латвией. Эта победа стала второй в истории гибралтарцев. Ранее они обыгрывали Мальту (1:0).

Гибралтар – Латвия – 1:0 (0:0)

Гол: Уолкер, 88 - 1:0

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