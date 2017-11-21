Победа = плей-офф: испанская битва "Севильи" и "Ливерпуля"
"Севилья" – "Ливерпуль"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
В одном из центральных матчей первого игрового дня 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в очном противостоянии сойдутся лидеры квартета "Е" испанская "Севилья" и английский "Ливерпуль" на "Рамон Санчес Писхуан". Данная группа – одна из немногих, в которой к предпоследнему матчу сохранена интрига относительно двух путевок в плей-офф. Все бы могло быть иначе, если бы в первом поединке на "Энфилде" мерсисайдцы каким-то невообразимым образом не упустили победу над андалузцами, позволив тем реализовать свои два единственных шанса за 90 минут.
В общем-то, "красные" всю ту злость, накопленную за первые два тура, где подопечные Юргена Клоппа, будучи очевидными фаворитами, провалились, возместили на бедняге "Мариборе". Сначала "скаузеры" забили семь безответных голов в Словении, а потом три уже на Туманном Альбионе. "Ливерпуль" с восемью очками лидирует и опережает "Севилью" на одно очко, а "Спартак", идущий третьим – на три. Поэтому победа обоим командам гарантирует путевку в плей-офф вне зависимости от того, каков результат будет зафиксирован в параллельном матче.
Пережив страшный позор в Москве, подопечные Эдуардо Бериццо слабенький, но все же реванш взяли у действующего чемпиона России, который в итоге может оказаться ключевым при итоговом расположении команд. Неподдельный интерес к этой дуэли существует еще и потому, что обе команды вроде как на ходу. Не страшна была даже двухнедельная международная пауза, потому как "Севилье" в Ла Лиге обыграла "Сельту", а "Ливерпуль" достаточно спокойно разобрался с "Саутгемптоном".
Интересные факты противостояния "Севильи" и "Ливерпуля":
"Севилья" и "Ливерпуль" всего дважды сходились в очных противостояниях. Кроме матча первого круга на "Энфилде" андалузцы и мерсисайдцы выясняли отношения в финале Лиги Европы-2016 – тогда испанский клуб триумфовал со счетом 3:1.
В прошлом сезоне "Севилья" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но уже на стадии 1/8 финала споткнулась о "Лестер".
"Ливерпуль" не проигрывает на протяжении последних восьми матчей в рамках Лиги чемпионов.
К пятому туру группового этапа разница забитых и пропущенных голов "нервионцев" равняется 0. В то время, как у "красных" – 10.
Ориентировочные составы на игру:
Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Крон-Дели, Н’Зонзи, Банега, Х. Корреа, Нолито, Бен-Йеддер
Ливерпуль: Кариус, Гомез, Клаван, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Севилья" – "Ливерпуль":
Без сомнений, матч будет тяжелым для обеих команд, ведь ни "Севилья", ни "Ливерпуль" не желают откладывать все на последний тур. А учитывая всю непредсказуемость обеих команд, целесообразно заявить о том, что в данном противостоянии фаворита нет.
Букмекеры такого же мнения, но все же свое небольшое предпочтение отдают англичанам – 2.5. В то время, как победа испанского клуба оценивается средним коэффициентом 2.7.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Спартак" - "Марибор" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороны
-
Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
-
Мостовой сделал прогноз на матч "Спартака" против "Марибора"
-
Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ
-
Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"
-
Пепе хочет видеть Роналду в "Бешикташе"
-
Ловчев: "Спартаку" важно не потерять свое настроение до конца года"
-
Гризманн: "Еще не принял решения по своему будущему"
-
Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"
-
Санчес поставил два условия перед "Реалом"
-
"Удинезе" объявил о назначении Оддо на пост главного тренера
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
-
Слуцкий: "Я недооценил уровень Чемпионшипа"
-
"Сандерленд" хочет арендовать двух игроков "Ливерпуля"
-
Флоренци не сыграет с "Атлетико"
-
"Спартак U-19" – "Марибор U-19" - 5:0 (обзор)
-
"Спартак" уничтожил "Марибор" в Юношеской Лиге УЕФА
-
Ньяссе грозит двухматчевая дисквалификация за симуляцию
-
"Ростов" выдал худшую безвыигрышную серию за последние 10 лет
-
Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|8
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Спартак Москва
|4
|5
|4
|Марибор
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|4
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Наполи
|4
|3
|4
|Фейеноорд
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Порту
|4
|6
|3
|РБ Лейпциг
|4
|4
|4
|Монако
|4
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2