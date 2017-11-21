Победа = плей-офф: испанская битва "Севильи" и "Ливерпуля"

"Севилья" – "Ливерпуль"

Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

В одном из центральных матчей первого игрового дня 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов в очном противостоянии сойдутся лидеры квартета "Е" испанская "Севилья" и английский "Ливерпуль" на "Рамон Санчес Писхуан". Данная группа – одна из немногих, в которой к предпоследнему матчу сохранена интрига относительно двух путевок в плей-офф. Все бы могло быть иначе, если бы в первом поединке на "Энфилде" мерсисайдцы каким-то невообразимым образом не упустили победу над андалузцами, позволив тем реализовать свои два единственных шанса за 90 минут.

В общем-то, "красные" всю ту злость, накопленную за первые два тура, где подопечные Юргена Клоппа, будучи очевидными фаворитами, провалились, возместили на бедняге "Мариборе". Сначала "скаузеры" забили семь безответных голов в Словении, а потом три уже на Туманном Альбионе. "Ливерпуль" с восемью очками лидирует и опережает "Севилью" на одно очко, а "Спартак", идущий третьим – на три. Поэтому победа обоим командам гарантирует путевку в плей-офф вне зависимости от того, каков результат будет зафиксирован в параллельном матче.

Пережив страшный позор в Москве, подопечные Эдуардо Бериццо слабенький, но все же реванш взяли у действующего чемпиона России, который в итоге может оказаться ключевым при итоговом расположении команд. Неподдельный интерес к этой дуэли существует еще и потому, что обе команды вроде как на ходу. Не страшна была даже двухнедельная международная пауза, потому как "Севилье" в Ла Лиге обыграла "Сельту", а "Ливерпуль" достаточно спокойно разобрался с "Саутгемптоном".

Интересные факты противостояния "Севильи" и "Ливерпуля":

"Севилья" и "Ливерпуль" всего дважды сходились в очных противостояниях. Кроме матча первого круга на "Энфилде" андалузцы и мерсисайдцы выясняли отношения в финале Лиги Европы-2016 – тогда испанский клуб триумфовал со счетом 3:1.

В прошлом сезоне "Севилья" вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но уже на стадии 1/8 финала споткнулась о "Лестер".

"Ливерпуль" не проигрывает на протяжении последних восьми матчей в рамках Лиги чемпионов.

К пятому туру группового этапа разница забитых и пропущенных голов "нервионцев" равняется 0. В то время, как у "красных" – 10.

Ориентировочные составы на игру:

Севилья: Серхио Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Крон-Дели, Н’Зонзи, Банега, Х. Корреа, Нолито, Бен-Йеддер

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Клаван, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Севилья" – "Ливерпуль":

Без сомнений, матч будет тяжелым для обеих команд, ведь ни "Севилья", ни "Ливерпуль" не желают откладывать все на последний тур. А учитывая всю непредсказуемость обеих команд, целесообразно заявить о том, что в данном противостоянии фаворита нет.

Букмекеры такого же мнения, но все же свое небольшое предпочтение отдают англичанам – 2.5. В то время, как победа испанского клуба оценивается средним коэффициентом 2.7.

Богдан Архипенко

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