Победа ПСЖ благодаря Месси, успехи "Лиона" и "Марселя": результаты 15-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Сент-Этьеном" благодаря трем голевым передачам Лионеля Месси, успех "Лиона" в поединке с "Монпелье", а также победу "Марселя" в игре с "Труа".

"Марсель" – "Труа" - 1:0 (0:0)

Гол: Лирола, 74 - 1:0

"Монпелье" – "Лион" - 0:1 (0:1)

Гол: Лукас Пакета, 17 - 0:1

"Монако" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 1:0, Ажорк, 48 (с пенальти) - 1:1

"Сент-Этьен" - ПСЖ - 1:3 (1:1)

Голы: Буанга, 23 - 0:1, Маркиньос, 45 - 1:1, Ди Мария, 79 - 1:2, Маркиньос, 91 - 1:3.

"Ницца" - "Метц" - 0:1 (0:1)

Гол: Сантонз, 31 - 0:1

"Лилль" - "Нант" - 1:1 (1:1)

Голы: Йылмаз, 9 - 1:0, Блас, 24 - 1:1

"Лорьян" – "Ренн" - 0:2 (0:0)

Голы: Лаборд, 75 - 0:1, Доку, 78 - 0:2

"Бордо" – "Брест" - 1:2 (1:0)

Голы: Грегерсен, 43 - 1:0, Ле Дуарон, 59 - 1:1, Ле Дуарон, 66 - 1:2

"Реймс" – "Клермон" - 1:0 (0:0)

Гол: Конан, 90 - 1:0

"Ланс" – "Анжер" - 2:2 (0:1)

Голы: Буфаль, 40 - 0:1, Какута, 48 - 1:1, Сотока, 55 - 2:1, Тома, 70 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 40, "Ренн" - 28, "Ницца" - 26, "Марсель" - 26 (14), "Ланс" - 25, "Анжер" - 22, "Лион" - 22 (14), "Страсбур", "Монако" - 20, "Нант", "Монпелье" - 19, "Брест", "Лилль" - 18, "Реймс" - 16, "Лорьян" - 15, "Бордо", "Труа", "Клермон" - 13, "Метц", "Сент-Этьен" - 12.

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