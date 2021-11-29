Победа ПСЖ благодаря Месси, успехи "Лиона" и "Марселя": результаты 15-го тура Лиги 1

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Победа ПСЖ благодаря Месси, успехи "Лиона" и "Марселя": результаты 15-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Сент-Этьеном" благодаря трем голевым передачам Лионеля Месси, успех "Лиона" в поединке с "Монпелье", а также победу "Марселя" в игре с "Труа".

"Марсель" – "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Лирола, 74 - 1:0

"Монпелье" – "Лион" - 0:1 (0:1)
Гол: Лукас Пакета, 17 - 0:1

"Монако" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 1:0, Ажорк, 48 (с пенальти) - 1:1

"Сент-Этьен" - ПСЖ - 1:3 (1:1)
Голы: Буанга, 23 - 0:1, Маркиньос, 45 - 1:1, Ди Мария, 79 - 1:2, Маркиньос, 91 - 1:3.

"Ницца" - "Метц" - 0:1 (0:1)
Гол: Сантонз, 31 - 0:1

"Лилль" - "Нант" - 1:1 (1:1)
Голы: Йылмаз, 9 - 1:0, Блас, 24 - 1:1

"Лорьян" – "Ренн" - 0:2 (0:0)
Голы: Лаборд, 75 - 0:1, Доку, 78 - 0:2

"Бордо" – "Брест" - 1:2 (1:0)
Голы: Грегерсен, 43 - 1:0, Ле Дуарон, 59 - 1:1, Ле Дуарон, 66 - 1:2

"Реймс" – "Клермон" - 1:0 (0:0)
Гол: Конан, 90 - 1:0

"Ланс" – "Анжер" - 2:2 (0:1)
Голы: Буфаль, 40 - 0:1, Какута, 48 - 1:1, Сотока, 55 - 2:1, Тома, 70 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 40, "Ренн" - 28, "Ницца" - 26, "Марсель" - 26 (14), "Ланс" - 25, "Анжер" - 22, "Лион" - 22 (14), "Страсбур", "Монако" - 20, "Нант", "Монпелье" - 19, "Брест", "Лилль" - 18, "Реймс" - 16, "Лорьян" - 15, "Бордо", "Труа", "Клермон" - 13, "Метц", "Сент-Этьен" - 12.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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