Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании. В центральном матче тура "Реал" обыграл "Барселону". "Атлетико" сыграл вничью с лидером турнира "Реалом Сосьедад".

"Барселона" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Алаба, 32 - 0:1, Васкес, 90 - 0:2, Агуэро, 90 - 1:2

"Хетафе" – "Сельта" - 0:3 (0:0)

Голы: Санти Мина, 55 - 0:1, Аспас, 58 - 0:2, Санти Мина, 73 - 0:3

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2 (0:1)

Голы: Серлот, 7 - 0:1, Исак, 48 - 0:2, Суарес, 61 - 1:2, Суарес (пен), 77 - 2:2

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 3:2 (2:1)

Голы: Морено, 22 - 1:0, Хуанми, 24 - 2:0, Нтека, 45 - 2:1, Гарсия, 65 - 2:2, Виллиан Жозе (пен), 75 - 3:2

"Кадис" – "Алавес" - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.

"Валенсия" – "Мальорка" - 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90+3 Гедеш, 2:2 – 90+9 Гайя.

"Осасуна" - "Гранада" - 1:1 (1:0)

Голы: Авила, 45 - 1:0, Монторо, 90 - 1:1.

"Эльче" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Бойе, 23 - 1:0, Морланес, 51 - 1:1, де Томас, 52 - 1:2, Бенедетто, 84 - 2:2

"Атлетик" – "Вильярреал" - 2:1 (1:1)

Голы: Рауль Гарсия, 14 - 1:0, Коклен, 32 - 1:1, Муниаин, 77 (с пенальти) - 2:1

"Севилья" – "Леванте" - 5:3 (3:1)

Голы: Оливер Торрес, 8 - 1:0, Рафа Мир, 24 - 2:0, Моралес, 33 - 2:1, Диего Карлос, 38 - 3:1, Мунир, 50 - 4:1, Моралес, 55 - 4:2, Мелеро, 61 - 4:3, Фернандо, 64 - 5:3

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 21, "Реал", "Севилья" - 20 (9), "Атлетико" - 18 (9), "Бетис", "Осасуна" - 18, "Райо Вальекано" - 16, "Атлетик" - 16 (9), "Барселона" - 15 (9), "Валенсия", "Эспаньол" - 13, "Мальорка" - 12, "Вильярреал" - 11 (9), "Сельта", "Эльче" - 10, "Гранада" - 7 (9), "Кадис" - 7, "Алавес" - 6 (9), "Леванте" - 5, "Хетафе" - 2.

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