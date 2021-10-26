Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

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Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании. В центральном матче тура "Реал" обыграл "Барселону". "Атлетико" сыграл вничью с лидером турнира "Реалом Сосьедад".

"Барселона" - "Реал" - 1:2 (0:1)
Голы: Алаба, 32 - 0:1, Васкес, 90 - 0:2, Агуэро, 90 - 1:2

"Хетафе" – "Сельта" - 0:3 (0:0)
Голы: Санти Мина, 55 - 0:1, Аспас, 58 - 0:2, Санти Мина, 73 - 0:3

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2 (0:1)
Голы: Серлот, 7 - 0:1, Исак, 48 - 0:2, Суарес, 61 - 1:2, Суарес (пен), 77 - 2:2

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 3:2 (2:1)
Голы: Морено, 22 - 1:0, Хуанми, 24 - 2:0, Нтека, 45 - 2:1, Гарсия, 65 - 2:2, Виллиан Жозе (пен), 75 - 3:2

"Кадис" – "Алавес" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.

"Валенсия" – "Мальорка" - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90+3 Гедеш, 2:2 – 90+9 Гайя.

"Осасуна" - "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Авила, 45 - 1:0, Монторо, 90 - 1:1.

"Эльче" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Бойе, 23 - 1:0, Морланес, 51 - 1:1, де Томас, 52 - 1:2, Бенедетто, 84 - 2:2

"Атлетик" – "Вильярреал" - 2:1 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 14 - 1:0, Коклен, 32 - 1:1, Муниаин, 77 (с пенальти) - 2:1

"Севилья" – "Леванте" - 5:3 (3:1)
Голы: Оливер Торрес, 8 - 1:0, Рафа Мир, 24 - 2:0, Моралес, 33 - 2:1, Диего Карлос, 38 - 3:1, Мунир, 50 - 4:1, Моралес, 55 - 4:2, Мелеро, 61 - 4:3, Фернандо, 64 - 5:3

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 21, "Реал", "Севилья" - 20 (9), "Атлетико" - 18 (9), "Бетис", "Осасуна" - 18, "Райо Вальекано" - 16, "Атлетик" - 16 (9), "Барселона" - 15 (9), "Валенсия", "Эспаньол" - 13, "Мальорка" - 12, "Вильярреал" - 11 (9), "Сельта", "Эльче" - 10, "Гранада" - 7 (9), "Кадис" - 7, "Алавес" - 6 (9), "Леванте" - 5, "Хетафе" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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