Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Испании. В центральном матче тура "Реал" обыграл "Барселону". "Атлетико" сыграл вничью с лидером турнира "Реалом Сосьедад".
"Барселона" - "Реал" - 1:2 (0:1)
Голы: Алаба, 32 - 0:1, Васкес, 90 - 0:2, Агуэро, 90 - 1:2
"Хетафе" – "Сельта" - 0:3 (0:0)
Голы: Санти Мина, 55 - 0:1, Аспас, 58 - 0:2, Санти Мина, 73 - 0:3
"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2 (0:1)
Голы: Серлот, 7 - 0:1, Исак, 48 - 0:2, Суарес, 61 - 1:2, Суарес (пен), 77 - 2:2
"Бетис" - "Райо Вальекано" - 3:2 (2:1)
Голы: Морено, 22 - 1:0, Хуанми, 24 - 2:0, Нтека, 45 - 2:1, Гарсия, 65 - 2:2, Виллиан Жозе (пен), 75 - 3:2
"Кадис" – "Алавес" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 6, пенальти Хоселу, 0:2 – 90 Хоселу.
"Валенсия" – "Мальорка" - 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 32 Анхель Родригес, 0:2 – 38, автогол Диакаби, 1:2 – 90+3 Гедеш, 2:2 – 90+9 Гайя.
"Осасуна" - "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Авила, 45 - 1:0, Монторо, 90 - 1:1.
"Эльче" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)
Голы: Бойе, 23 - 1:0, Морланес, 51 - 1:1, де Томас, 52 - 1:2, Бенедетто, 84 - 2:2
"Атлетик" – "Вильярреал" - 2:1 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 14 - 1:0, Коклен, 32 - 1:1, Муниаин, 77 (с пенальти) - 2:1
"Севилья" – "Леванте" - 5:3 (3:1)
Голы: Оливер Торрес, 8 - 1:0, Рафа Мир, 24 - 2:0, Моралес, 33 - 2:1, Диего Карлос, 38 - 3:1, Мунир, 50 - 4:1, Моралес, 55 - 4:2, Мелеро, 61 - 4:3, Фернандо, 64 - 5:3
Положение команд: "Реал Сосьедад" - 21, "Реал", "Севилья" - 20 (9), "Атлетико" - 18 (9), "Бетис", "Осасуна" - 18, "Райо Вальекано" - 16, "Атлетик" - 16 (9), "Барселона" - 15 (9), "Валенсия", "Эспаньол" - 13, "Мальорка" - 12, "Вильярреал" - 11 (9), "Сельта", "Эльче" - 10, "Гранада" - 7 (9), "Кадис" - 7, "Алавес" - 6 (9), "Леванте" - 5, "Хетафе" - 2.
Не пропустите: Стало известно, когда могут уволить Кумана. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием
Лента новостей
-
Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги
-
"Сельта" разгромила "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
1
Экс-глава "Баварии" высказался о ситуации с Эрнандесом, который может сесть в тюрьму
-
Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди
-
Пиоли провел юбилейный матч во главе "Милана"
-
1
Экс-игрок "Динамо" Киев: "При мне Месси не стал бы топ-футболистом"
-
Ван де Бек пошел на решительный шаг ради ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" намерен снизить цену выкупа Мораты
-
"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте
-
"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги
-
"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны
-
"Зенит" выпустил в продажу особые футболки, посвященные разгрому "Спартака" (фото)
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
"Локомотив" одержал первую победу под руководством Гисдоля
-
1
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Сроки восстановления Педри увеличились
-
Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием
-
"Барселона" возобновила переговоры о контракте с Дембеле
-
Зидан откажется возглавлять "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14