Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги

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Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико", ничью "Барселоны" с "Осасуной" и крупный успех "Бетиса" в поединке с "Реалом Сосьедад".

"Реал" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 16 - 1:0, Асенсио, 57 - 2:0

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (1:0)
Голы: Морено, 14 - 1:0, Хуанми, 57 - 2:0, Фекир, 66 - 3:0, Морено, 79 - 4:0

"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Нико Гонсалес, 12 - 0:1, Давид Гарсия, 14 - 1:1, Эззальзули, 49 - 1:2, Авила, 86 - 2:2

"Вильярреал" – "Райо Вальекано" - 2:0 (2:0)
Голы: Манди, 32 - 1:0, Жерар Морено, 36 (с пенальти) - 2:0

"Атлетик" - "Севилья" - 0:1 (0:1)
Гол: Дилэйни, 38 - 0:1

"Валенсия" - "Эльче" - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 23 - 1:0, Бойе, 75 - 1:1, Пиччини, 86 - 2:1

"Алавес" - "Хетафе" - 1:1 (0:1)
Голы: Унал, 20 - 0:1, Хоселу, 86 - 1:1

"Эспаньол" - "Леванте" - 4:3 (1:2)
Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3

"Мальорка" - "Сельта" - 0:0

"Кадис" - "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Арсамендия, 32 - 1:0, Молина, 88 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 42, "Севилья" - 34 (16), "Бетис" - 33, "Атлетико" - 29 (16), "Реал Сосьедад" - 29, "Райо Валькано" - 27, "Валенсия" - 25, "Барселона" - 24 (16), "Эспаньол" - 23, "Осасуна" - 22, "Атлетик" - 21, "Мальорка" - 20, "Вильярреал" - 19 (16), "Сельта" - 17, "Гранада" - 15 (15), "Эльче" - 15, "Алваес - 15 (16), "Хетафе" - 12, "Кадис" - 12 (16), "Леванте" - 8.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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