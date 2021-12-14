Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико", ничью "Барселоны" с "Осасуной" и крупный успех "Бетиса" в поединке с "Реалом Сосьедад".
"Реал" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 16 - 1:0, Асенсио, 57 - 2:0
"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (1:0)
Голы: Морено, 14 - 1:0, Хуанми, 57 - 2:0, Фекир, 66 - 3:0, Морено, 79 - 4:0
"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Нико Гонсалес, 12 - 0:1, Давид Гарсия, 14 - 1:1, Эззальзули, 49 - 1:2, Авила, 86 - 2:2
"Вильярреал" – "Райо Вальекано" - 2:0 (2:0)
Голы: Манди, 32 - 1:0, Жерар Морено, 36 (с пенальти) - 2:0
"Атлетик" - "Севилья" - 0:1 (0:1)
Гол: Дилэйни, 38 - 0:1
"Валенсия" - "Эльче" - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 23 - 1:0, Бойе, 75 - 1:1, Пиччини, 86 - 2:1
"Алавес" - "Хетафе" - 1:1 (0:1)
Голы: Унал, 20 - 0:1, Хоселу, 86 - 1:1
"Эспаньол" - "Леванте" - 4:3 (1:2)
Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3
"Мальорка" - "Сельта" - 0:0
"Кадис" - "Гранада" - 1:1 (1:0)
Голы: Арсамендия, 32 - 1:0, Молина, 88 - 1:1
Положение команд: "Реал" - 42, "Севилья" - 34 (16), "Бетис" - 33, "Атлетико" - 29 (16), "Реал Сосьедад" - 29, "Райо Валькано" - 27, "Валенсия" - 25, "Барселона" - 24 (16), "Эспаньол" - 23, "Осасуна" - 22, "Атлетик" - 21, "Мальорка" - 20, "Вильярреал" - 19 (16), "Сельта" - 17, "Гранада" - 15 (15), "Эльче" - 15, "Алваес - 15 (16), "Хетафе" - 12, "Кадис" - 12 (16), "Леванте" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14