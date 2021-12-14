Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико", ничью "Барселоны" с "Осасуной" и крупный успех "Бетиса" в поединке с "Реалом Сосьедад".

"Реал" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 16 - 1:0, Асенсио, 57 - 2:0

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (1:0)

Голы: Морено, 14 - 1:0, Хуанми, 57 - 2:0, Фекир, 66 - 3:0, Морено, 79 - 4:0

"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:1)

Голы: Нико Гонсалес, 12 - 0:1, Давид Гарсия, 14 - 1:1, Эззальзули, 49 - 1:2, Авила, 86 - 2:2

"Вильярреал" – "Райо Вальекано" - 2:0 (2:0)

Голы: Манди, 32 - 1:0, Жерар Морено, 36 (с пенальти) - 2:0

"Атлетик" - "Севилья" - 0:1 (0:1)

Гол: Дилэйни, 38 - 0:1

"Валенсия" - "Эльче" - 2:1 (1:0)

Голы: Гедеш, 23 - 1:0, Бойе, 75 - 1:1, Пиччини, 86 - 2:1

"Алавес" - "Хетафе" - 1:1 (0:1)

Голы: Унал, 20 - 0:1, Хоселу, 86 - 1:1

"Эспаньол" - "Леванте" - 4:3 (1:2)

Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3

"Мальорка" - "Сельта" - 0:0

"Кадис" - "Гранада" - 1:1 (1:0)

Голы: Арсамендия, 32 - 1:0, Молина, 88 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 42, "Севилья" - 34 (16), "Бетис" - 33, "Атлетико" - 29 (16), "Реал Сосьедад" - 29, "Райо Валькано" - 27, "Валенсия" - 25, "Барселона" - 24 (16), "Эспаньол" - 23, "Осасуна" - 22, "Атлетик" - 21, "Мальорка" - 20, "Вильярреал" - 19 (16), "Сельта" - 17, "Гранада" - 15 (15), "Эльче" - 15, "Алваес - 15 (16), "Хетафе" - 12, "Кадис" - 12 (16), "Леванте" - 8.

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