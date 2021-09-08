Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября

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Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентябряФото: твиттер сборной России

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 7 сентября.

Группа А

Азербайджан - Португалия 0:3
Голы: Бернарду Силва, 26 - 0:1, Андре Силва, 31 - 0:2, Диогу Жота, 75 - 0:3    

Ирландия - Сербия 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 20 - 0:1, Миленкович (аг), 86 - 1:1

Турнирное положение: Португалия (13), Сербия (11), Люксембург (6), Ирландия (2), Азербайджан (1).


Группа D

Франция - Финляндия 2:0
Голы: Гризманн, 25 - 1:0, Гризманн, 53 - 2:0  

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Голы: Куат, 51 - 0:1, Пьянич (пен), 74 - 1:1, Менало, 85 - 2:1, Зайнутдинов, 90 - 2:2

Турнирное положение: Франция (12), Украина (5), Финляндия (5), Босния и Герцеговина (3), Казахстан (3).


Группа F

Дания - Израиль 5:0
Голы: Поульсен, 28 - 1:0, Кьер, 31 - 2:0, Ольсен, 41 - 3:0, Дилэйни, 57 - 4:0

Австрия - Шотландия 0:1
Гол: Дайкс (пен), 30 - 0:1

Фарерские о-ва - Молдова 2:1
Голы: Ольсен, 68 - 1:0, Ватнсдаль, 71 - 2:0, Милинчану, 84 - 2:1

Турнирное положение: Дания (18), Шотландия (11), Израиль (10), Австрия (7), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).


Группа G

Нидерланды - Турция 6:1
Голы: Классен, 1 - 1:0, Депай, 16 - 2:0, Депай (пен), 38 - 3:0, Депай, 54 - 4:0, Тил, 80 - 5:0, Мален, 90 - 6:0, Ундер, 90 - 6:1  

Черногория - Латвия 0:0

Норвегия - Гибралтар 5:1
Голы: Торстведт, 23 - 1:0, Холанд, 27 - 2:0, Холанд, 39 - 3:0, Стайч, 43 - 3:1, Серлот, 59 - 4:1, Холанд, 90 - 5:1

Турнирное положение: Нидерланды (13), Норвегия (13), Турция (11), Черногория (8), Латвия (5), Гибралтар (0).


Группа Н

Россия - Мальта 2:0
Голы: Смолов, 10 - 1:0, Бакаев (пен), 84 - 2:0

Хорватия - Словения 3:0
Голы: Ливая, 33 - 1:0, Пашалич, 66 - 2:0, Влашич, 90 - 3:0

Словакия - Кипр 2:0
Голы: Шранц, 54 - 1:0, Косцелник, 77 - 2:0

Турнирное положение: Хорватия (13), Россия (13), Словакия (9), Словения (7), Мальта (4), Кипр (4).

Читайте также: Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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