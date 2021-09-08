Победа России, разгромы от Дании и Нидерландов: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 7 сентября
Фото: твиттер сборной России
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 7 сентября.
Группа А
Азербайджан - Португалия 0:3
Голы: Бернарду Силва, 26 - 0:1, Андре Силва, 31 - 0:2, Диогу Жота, 75 - 0:3
Ирландия - Сербия 1:1
Голы: Милинкович-Савич, 20 - 0:1, Миленкович (аг), 86 - 1:1
Турнирное положение: Португалия (13), Сербия (11), Люксембург (6), Ирландия (2), Азербайджан (1).
Группа D
Франция - Финляндия 2:0
Голы: Гризманн, 25 - 1:0, Гризманн, 53 - 2:0
Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Голы: Куат, 51 - 0:1, Пьянич (пен), 74 - 1:1, Менало, 85 - 2:1, Зайнутдинов, 90 - 2:2
Турнирное положение: Франция (12), Украина (5), Финляндия (5), Босния и Герцеговина (3), Казахстан (3).
Группа F
Дания - Израиль 5:0
Голы: Поульсен, 28 - 1:0, Кьер, 31 - 2:0, Ольсен, 41 - 3:0, Дилэйни, 57 - 4:0
Австрия - Шотландия 0:1
Гол: Дайкс (пен), 30 - 0:1
Фарерские о-ва - Молдова 2:1
Голы: Ольсен, 68 - 1:0, Ватнсдаль, 71 - 2:0, Милинчану, 84 - 2:1
Турнирное положение: Дания (18), Шотландия (11), Израиль (10), Австрия (7), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).
Группа G
Нидерланды - Турция 6:1
Голы: Классен, 1 - 1:0, Депай, 16 - 2:0, Депай (пен), 38 - 3:0, Депай, 54 - 4:0, Тил, 80 - 5:0, Мален, 90 - 6:0, Ундер, 90 - 6:1
Черногория - Латвия 0:0
Норвегия - Гибралтар 5:1
Голы: Торстведт, 23 - 1:0, Холанд, 27 - 2:0, Холанд, 39 - 3:0, Стайч, 43 - 3:1, Серлот, 59 - 4:1, Холанд, 90 - 5:1
Турнирное положение: Нидерланды (13), Норвегия (13), Турция (11), Черногория (8), Латвия (5), Гибралтар (0).
Группа Н
Россия - Мальта 2:0
Голы: Смолов, 10 - 1:0, Бакаев (пен), 84 - 2:0
Хорватия - Словения 3:0
Голы: Ливая, 33 - 1:0, Пашалич, 66 - 2:0, Влашич, 90 - 3:0
Словакия - Кипр 2:0
Голы: Шранц, 54 - 1:0, Косцелник, 77 - 2:0
Турнирное положение: Хорватия (13), Россия (13), Словакия (9), Словения (7), Мальта (4), Кипр (4).
Читайте также: Сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1