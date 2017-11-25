Победа со скрипом: "Реал" едва не потерял очки в игре с "Малагой"

Мадридский "Реал" после ничьей с "Атлетико" частично реабилитировался в Лиге чемпионов, разгромив АПОЭЛ, теперь же "сливочным" предстояло провести игру в чемпионате страны против аутсайдера "Малаги".

"Реал" быстро завладел инициативой и уже на девятой минуте открыл счет в матче: Марсело прошел по левому флангу, затем навесил на Роналду, тот пробил и попал в перекладину, мяч отлетел обратно в поле прямо на Бензема, который добил игровой снаряд в сетку. Тут же мог удвоить преимущество Карвахаль, когда откликнулся на заброс Крооса и пробил с острого угла, однако вратарь сумел мяч отбить. Следом Роберто Хименес отразил удар из-за штрафной от Иско, к которому мяч прилетел после розыгрыша стандарта.

Атаковал и создавал моменты "Реал", а забила "Малага". Кеко организовал контрвыпад, прибежал к чужой штрафной, затем навесил в центр, где защитники дали принять мяч, а затем пробить по воротам Ролану. Радость гостей была недолгой, через три минуты подача Крооса с углового нашла голову Каземиро, который вколотил мяч в сетку.

Затем на некоторое время игра успокоилась, моментов практически не было, их заменили несколько стыков, в результате одного из них травмы получил защитник "Малаги" Карлос. Вместо его на поле появился Байссе, который перед самым перерывом успел забить гол после навеса с углового, но арбитр его отменил, решив, что игрок гостей нарушил правила на Карвахале. "Реал" в концовке тайма также создал несколько неплохих моментов, однако Роберто Хименес всякий раз вставал на пути мяча после ударов Криштиану Роналду.

В начале второй половины игры "Реал" снова мог забить гол, когда Кроос стрелял под перекладину – Хименес в прыжке перевел мяч на угловой. Хозяева своими возможностями воспользоваться не сумели, а вот "Малага" "укусила" своего соперника на 58 минуте. Касилья ничего не сумел поделать с отличным дальним ударом Чори Кастро. Гости снова отыгрались, "Реал" стал ближе к потере очков, что заставляло игроков нервничать. Спас мадридцев пенальти, который арбитр назначил за фол Эрнандеса на Модриче. Роналду подошел к мячу, однако с "точки" переиграть Хименеса не сумел, вратарь отбил мяч, но португалец успел первым на добивание.

"Реал" затратил много сил и нервов в матче с аутсайдером, теперь его ждут игры против "Атлетика", "Севильи" и "Барселоны".

"Реал" – "Малага" 3:2

Голы: Бензема, 9 – 1:0; Ролан, 18 – 1:1; Каземиро, 21 – 2:1; Кастро, 58 – 2:2; Роналду, 76 – 3:2

"Реал": Касилья, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Каземиро, Иско (Модрич, 62), Васкес, Роналду, Бензема.

"Малага": Хименес, Росалес, Эрнандес, Карлос (Байссе, 36), Д. Гонсалес, Ресио, А. Гонсалес, Ролан, Кеко, Кастро, Пеньяранда (Бастон, 61).

Нереализованный пенальти: Роналду, 75

Вячеслав Горбачев

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