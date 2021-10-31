Победа "Торпедо" над "Спартаком-2", неудачи "Оренбурга" и "Краснодара-2": все результаты 20-го тура ФНЛ

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Победа "Торпедо" над "Спартаком-2", неудачи "Оренбурга" и "Краснодара-2": все результаты 20-го тура ФНЛ

Состоялись матчи 20-го тура Футбольной национальной лиги. "Торпедо" обыграло "Спартак-2" и вышло на первое место, воспользовавшись поражением "Оренбурга" в матче с "Металлургом". "Краснодар-2" потерпел третье поражение подряд, уступив "Алании".

"СКА-Хабаровск" – "Нефтехимик" - 3:1 (1:1)
Голы: Юшин, 23 - 0:1, Караев, 35 (с пенальти) - 1:1, Тихонов, 84 - 2:1, Смирнов, 90 - 3:1

"Олимп-Долгопрудный" – "Ротор" - 2:2 (1:0)
Голы: Ада, 19 - 1:0, Щеткин, 54 - 1:1, Щеткин, 77 (с пенальти) - 1:2, Большаков, 82 (с пенальти) - 2:2
 
"Текстильщик" – КАМАЗ - 4:1 (1:1)
Голы: Гаглоев, 10 (с пенальти) - 0:1, Гогричиани, 18 - 1:1, Губочкин, 48 - 2:1, Гогричиани, 74 - 3:1, Гогричиани, 80 - 4:1
 
"Металлург" Липецк – "Оренбург" - 1:0 (0:0)
Гол: Арустамян, 66 - 1:0
 
"Волгарь" – "Акрон" - 1:0 (0:0)
Гол: Лесников, 68 - 1:0
 
"Велес" – "Факел" - 0:4 (0:1)
Голы: Максимов, 34 - 0:1, Разборов, 54 - 0:2, Мендель, 82 - 0:3, Кулишев, 84 - 0:4
 
"Кубань" – "Енисей" - 2:1 (0:1)
Голы: Комков, 21 - 0:1, Козлов, 73 - 1:1, Алейников, 77 - 2:1
 
"Алания" – "Краснодар-2" -  2:1 (0:0)
Голы: Гиоргобиани, 64 - 1:0, Олусегун, 77 (с пенальти) - 1:1, Татаев, 81 - 2:1
 
"Балтика" – "Томь" - 4:0 (1:0)
Голы: Мещанинов, 12 - 1:0, Кленкин, 56 - 2:0, Остойич, 60 - 3:0, Лазарев, 86 - 4:0
 
"Спартак-2" – "Торпедо" - 0:1 (0:1)
Гол: Померко, 41 - 0:1

Положение команд: "Торпедо", "Оренбург" - 41, "Факел" - 39, "Нефтехимик", "Алания" - 36, "СКА-Хабаровск" - 34, "Балтика" - 30, "Акрон" - 29, "Велес", КАМАЗ - 27, "Спартак-2" - 26, "Томь" - 25, "Ротор" - 24, "Олимп-Долгопрудный" - 23, "Енисей" - 22, "Кубань", "Краснодар-2" - 20, "Металлург", "Текстильщик" - 18, "Волгарь" - 15.

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