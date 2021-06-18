Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июня

Теги украинасеверная македониябельгияданиянидерландыавстрия

Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июняФото: твиттер УЕФА

В четверг, 17 июня, состоялись очередные матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборные Бельгии и Нидерландов обыграли Данию и Австрию соответственно, что позволило им гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Украина также одержала победу в своей игре.

Группа В

Дания - Бельгия 1:2
Голы: Поульсен, 2 - 1:0, Азар, 54 - 1:1, де Брюйне, 70 - 1:2

Турнирное положение: Бельгия (6), Россия (3), Финляндия (3), Дания (0).


Группа С

Украина - Северная Македония 2:1
Голы: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Алиоски

Нидерланды - Австрия 2:0
Голы: Депай (пен), 11 - 1:0, Думфрис, 67 - 2:0

Турнирное положение: Нидерланды (6), Украина (3), Австрия (3), Северная Македония (0).

Читайте также: Бельгия и Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 июня

Главные новости дня: 17 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов