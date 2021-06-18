Победа Украины, выход Бельгии и Нидерландов в плей-офф: все результаты Евро-2020 17 июня

Фото: твиттер УЕФА

В четверг, 17 июня, состоялись очередные матчи второго тура групповой стадии Евро-2020.

Сборные Бельгии и Нидерландов обыграли Данию и Австрию соответственно, что позволило им гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Украина также одержала победу в своей игре.

Группа В

Дания - Бельгия 1:2

Голы: Поульсен, 2 - 1:0, Азар, 54 - 1:1, де Брюйне, 70 - 1:2

Турнирное положение: Бельгия (6), Россия (3), Финляндия (3), Дания (0).



Группа С

Украина - Северная Македония 2:1

Голы: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Алиоски

Нидерланды - Австрия 2:0

Голы: Депай (пен), 11 - 1:0, Думфрис, 67 - 2:0

Турнирное положение: Нидерланды (6), Украина (3), Австрия (3), Северная Македония (0).

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