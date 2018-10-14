Победа в компенсированное время: Италия сильнее Польши

Противостояние сборных Польши и Италии интересовало также и португальцев. Расклад в группе был таков, что в случае ничьей в Хожуве именно действующие чемпионы Европы становились досрочными победителями трио. В свою очередь проигравшая команда занимала последнюю строчку в группе и выбыла в низший дивизион.

По всей видимости, итальянцы не только не хотели быть вылетающей командой, но и не оставляли надежду побороться с Португалией за первое место в группе. Начала матч команда Роберто Манчини очень мощно. Сборная Италии могла открыть счет уже на 50-й секунде. Верратти от левого угла штрафной выдал пас вперед на Инсинье, тот в одно касание покатил мяч чуть назад под удар Жоржиньо, полузащитник "Челси" мощно выстрелил в дальнюю "девятку", а полякам повезло, что игровой снаряд угодил в перекладину.

Неприятный "звонок" на старте подействовал на хозяев отрезвляюще. Команда Ежи Бженчика постаралась тут же отвести игру от своих ворот, закрыв все подходы к воротам. Гости на рожон не лезли, в итоге встреча перешла в вялотекущий процесс. Лишь во второй половине тайма "Скуадра Адзурра" снова показала зубы.

Так на 30-й минуте сборную Польши снова выручил каркас ворот. На этот раз итальянцы провели молниеносную атаку по правому флангу, далее последовал шикарный прострел на Инсинье, а тот в одно касание выстрелил из убойной позиции. Щенсны уже ничего поделать не мог, но мяч снова попал в перекладину.

А чуть позже разыгравшиеся гости столкнулись с мастерством польского голкипера. Дважды Щенсны спасал свою команду в тяжелейших обстоятельствах. Сначала Войцех вытащил мяч из угла после удара головой от Кьеллини, а под занавес тайма потянул опаснейший выстрел Флоренци.

Бженчика явно не устраивала пассивность его команды в первом тайме. А иначе как еще объяснить двойную замену в перерыве игроков атакующего плана по позициям? Впрочем, сказать, что Польша заиграла активнее, нельзя. Хотя именно хозяева первыми создали остроту у ворот. Зелиньски после паса из глубины вышел на ворота под острым углом, но переиграть Доннарумму не смог.

В остальном же игру вели итальянцы. На 65-й минуте потрясающая по красоте атака "Скуадра Адзурры" завершилась голом. В несколько передач вперед мяч оказался у Бернардески, который выдал прекрасный пас в штрафную на Верратти, тот мог бить по воротам сам, но предпочел сыграть на Инсинье, который немного залез в офсайд. Лоренсо прострелил на партнера, а тот отправил мяч в пустые ворота, но все это было уже после свистка арбитра.

А через пять минут Кьеза с левого фланга сместился к линии штрафной и выдал шикарный навес на Бернардески, тот головой выстрелил из убойной позиции, но умудрился направить мяч мимо цели.

В эти минуты казалось, что Италия вот-вот забьет. Но едва не забила Польша. Хозяевам удался редкий контрвыпад, Левандовски выдал шикарный разрезающий пас на ход Гросицки, тот выскочил один на один с голкипером "Скуадра Адзурры" и нанес мощный удар, но Доннарумма отбил мяч. Подбор выиграл Милик, который добивал вроде бы наверняка, но мяч просвистел в считанных сантиметрах над перекладиной.

С этого момента поляки исключительно защищались, пытаясь отстоять ничью. И поплатились за это в компенсированное время. Пиччини помог заработать угловой на правом фланге, Инсинье выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Лазанья головой сбросил мяч на дальнюю, где оказался Кристиано Бираги, а защитник "Фиорентины" буквально внес игровой снаряд в сетку – 0:1.

Это была сложнейшая победа для сборной Италии, хотя по игре она была заметно лучше соперника. Теперь на счету "Скуадры Адзурры" 4 очка и шансы на борьбу за первое место остаются.

Польша – Италия – 0:1

Гол: Бираги, 90+2.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца (Енджейчик, 87), Зелиньски, Горальски, Линетти (Блащиковски, 46), Шиманьски (Гросицки, 46), Левандовски, Милик.

Италия: Доннарумма, Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Вератти, Барелла, Жоржиньо, Бернардески (Ласанья, 81), Инсинье, Кьеза.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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