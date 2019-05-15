Победа в Лиге Европе, возможно, не поможет Сарри сохранить свой пост в "Челси"

1 Теги челсимаурицио саррироман абрамович

Победа в Лиге Европе, возможно, не поможет Сарри сохранить свой пост в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри находится под угрозой увольнения.

По сведениям Football Italia, владелец "синих" Роман Абрамович может уволить Сарри, даже если ему удастся завоевать Лигу Европы. Сообщается, что такое решение связано с тем, что фанатам не импонирует игра команды под руководством итальянца.

Отмечается, что в случае увольнения, Сарри вернется в Италию, где им интересуются "Милан" и "Рома".

Напомним, что в этом сезоне АПЛ "Челси" финишировал третьим, а в финале Лиги Европы их ожидает битва с "Арсеналом".

Читайте также: Сарри может возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Глуповатые фанаты.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов