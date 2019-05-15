Победа в Лиге Европе, возможно, не поможет Сарри сохранить свой пост в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри находится под угрозой увольнения.

По сведениям Football Italia, владелец "синих" Роман Абрамович может уволить Сарри, даже если ему удастся завоевать Лигу Европы. Сообщается, что такое решение связано с тем, что фанатам не импонирует игра команды под руководством итальянца.

Отмечается, что в случае увольнения, Сарри вернется в Италию, где им интересуются "Милан" и "Рома".

Напомним, что в этом сезоне АПЛ "Челси" финишировал третьим, а в финале Лиги Европы их ожидает битва с "Арсеналом".

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