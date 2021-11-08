Победа "Ювентуса", ничья "Милана" и "Интера", потеря "Наполи": результаты 12-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить ничью в дерби между "Миланом" и "Интером", победу "Ювентуса" над "Фиорентиной", а также ничью "Наполи" с "Вероной".
"Милан" – "Интер" - 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу, 11 (с пенальти) - 0:1, де Врей, 17 (автогол) - 1:1
"Наполи" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Симеоне, 13 - 0:1, Ди Лоренцо, 18 - 1:1
"Лацио" – "Салернитана" - 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 31 - 1:0, Педро, 36 - 2:0, Луис Альберто, 69 - 3:0
"Венеция" - "Рома" - 3:2 (1:2)
Голы: Кальдара, 3 -1:0, Шомуродов, 43 - 1:1, Абрахам, 45 - 1:2, Араму (пенальти), 65 - 2:2, Окереке, 74 - 3:2.
"Кальяри" - "Аталанта" - 1:2 (1:2)
Голы: Пашалич, 6 - 0:1, Жоао Педро, 27 - 1:1, Сапата, 43 - 1:2
"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Куадрадо, 90 - 1:0
"Специя" - "Торино" - 1:0 (0:0)
Гол: Сала, 58 - 1:0
"Эмполи" - "Дженоа" - 2:2 (0:1)
Голы: Кришито (пен), 13 - 0:1, Ди Франческо, 62 - 1:1, Журковски, 71 - 2:1, Бьянки, 89 - 2:2
"Сампдория" – "Болонья" - 1:2 (0:0)
Голы: Сванберг, 47 - 0:1, Торсбю, 77 - 1:1, Арнаутович, 78 - 1:2
"Удинезе" – "Сассуоло" - 3:2 (2:2)
Голы: Деулофеу, 8 - 1:0, Берарди, 15 - 1:1, Фраттези, 28 - 1:2, Фраттези, 39 (автогол) - 2:2, Бету, 51 - 3:2
Положение команд: "Наполи", "Милан" - 32, "Интер" - 25, "Аталанта" - 22, "Лацио" - 21, "Рома" - 19, "Фиорентина", "Ювентус", "Болонья" - 18, "Верона", "Эмполи" - 16, "Торино", "Сассуоло", "Удинезе" - 14, "Венеция" - 12, "Специя" - 11, "Дженоа", "Сампдория" - 9, "Салернитана" - 7, "Кальяри" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17