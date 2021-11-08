Победа "Ювентуса", ничья "Милана" и "Интера", потеря "Наполи": результаты 12-го тура Серии А

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Победа "Ювентуса", ничья "Милана" и "Интера", потеря "Наполи": результаты 12-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить ничью в дерби между "Миланом" и "Интером", победу "Ювентуса" над "Фиорентиной", а также ничью "Наполи" с "Вероной".

"Милан" – "Интер" - 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу, 11 (с пенальти) - 0:1, де Врей, 17 (автогол) - 1:1

"Наполи" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Симеоне, 13 - 0:1, Ди Лоренцо, 18 - 1:1

"Лацио" – "Салернитана" - 3:0 (2:0)
Голы: Иммобиле, 31 - 1:0, Педро, 36 - 2:0, Луис Альберто, 69 - 3:0

"Венеция" - "Рома" - 3:2 (1:2)
Голы: Кальдара, 3 -1:0, Шомуродов, 43 - 1:1, Абрахам, 45 - 1:2, Араму (пенальти), 65 - 2:2, Окереке, 74 - 3:2.

"Кальяри" - "Аталанта" - 1:2 (1:2)
Голы: Пашалич, 6 - 0:1, Жоао Педро, 27 - 1:1, Сапата, 43 - 1:2

"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Куадрадо, 90 - 1:0

"Специя" - "Торино" - 1:0 (0:0)
Гол: Сала, 58 - 1:0

"Эмполи" - "Дженоа" - 2:2 (0:1)
Голы: Кришито (пен), 13 - 0:1, Ди Франческо, 62 - 1:1, Журковски, 71 - 2:1, Бьянки, 89 - 2:2

"Сампдория" – "Болонья" - 1:2 (0:0)
Голы: Сванберг, 47 - 0:1, Торсбю, 77 - 1:1, Арнаутович, 78 - 1:2

"Удинезе" – "Сассуоло" - 3:2 (2:2)
Голы: Деулофеу, 8 - 1:0, Берарди, 15 - 1:1, Фраттези, 28 - 1:2, Фраттези, 39 (автогол) - 2:2, Бету, 51 - 3:2

Положение команд: "Наполи", "Милан" - 32, "Интер" - 25, "Аталанта" - 22, "Лацио" - 21, "Рома" - 19, "Фиорентина", "Ювентус", "Болонья" - 18, "Верона", "Эмполи" - 16, "Торино", "Сассуоло", "Удинезе" - 14, "Венеция" - 12, "Специя" - 11, "Дженоа", "Сампдория" - 9, "Салернитана" - 7, "Кальяри" - 6.

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1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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