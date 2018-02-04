Победить непобедимых "ткачей": "Монако" постарается взять реванш у "Лиона"

"Монако" – "Лион"

Стадион: "Луи ІІ" (Монако)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Мец)

В центральном матче 24-го тура французской Лиги 1 встретятся "Монако" и "Лион". На данный момент монегаски занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. "Ткачи" расположились на строчку выше с 48 пунктами. Чтобы не отстать от "Марселя", который свой матч тура выиграл, обеим командам нужно побеждать. Однако в лучшем случае три очка возьмет кто-то один.

Декабрьско-январский отрезок получился для "Монако" тяжелейшим в сезоне. В этот период команда выступала сразу в четырех турнирах: чемпионате, Кубке, Кубке лиги и Лиге чемпионов. С 1 декабря по 31 января монегаски провели 14 матчей, то есть выходили на поле каждые 4 дня. В воскресенье безумный нон-стоп закончится встречей с "Лионом". Учитывая, что борьбу в двух турнирах команда Леонарду Жардима уже прекратила, действующие чемпионы Франции могут всецело сконцентрироваться на Лиге 1.

Такое послабление в играх выглядит своевременным. "Монако", переживший летом прошлого года масштабную распродажу, не угадал с большинством приобретений. Поэтому наставник монегасков практически не имел возможности заниматься ротацией состава, из-за чего даже сквозь сложнейший зимний отрезок команда пыталась пройти, используя минимальное количество игроков. И если в играх с уступающими в классе соперниками этот факт на результате не сказывался, то с командами из топ-10 южане играли тяжело.

В минувшее воскресенье "Монако" сыграл вничью 2:2 с "Марселем" на "Велодроме", продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми поединков кряду. Но в трех из четырех предыдущих встреч монегаски играли вничью. Домашняя беспроигрышная серия команды Жардима насчитывает пять матчей, в которых они потеряли только два очка и забили при этом 11 мячей – в среднем по 2,2 гола за игру. За 47 последних матчей на своем поле "Монако" потерпел лишь три поражения. Правда, одно из них было от "Лиона".

"Ткачи" в свой самый сложный отрезок как раз вступают. В феврале им придется сыграть семь матчей за 21 день. Причем проходных игр там не будет. Пока, впрочем, ронцы сохраняют преимущество в свежести. Лионцы отдыхали среди недели, в отличие от соперника.

В прошлое воскресенье "ткачи" неожиданно уступили на выезде "Бордо" (1:3). Поражение от жирондинцев прервало впечатляющую серию из семи матчей без поражений, причем шесть из них закончились победами "Лиона". Особняком стоит недавняя победа над ПСЖ (2:1).

В текущем сезоне "Лион" уже дважды обыгрывал "Монако" с одинаковым счетом 3:2 – у себя дома в первом круге чемпионата и на прошлой неделе в гостях в Кубке Франции. В целом же "Лион" в основное время проиграл только один из девяти предыдущих матчей против "Монако", одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Стоит отметить, что в 8 из 11 последних официальных матчей между этими соперниками забивалось больше двух голов, а в пяти встречах результативность превышала три мяча.

Интересные факты противостояния "Монако" и "Лиона":

На своем поле "Монако" не может выиграть у "Лиона" с 27 октября 2013 года

"Ткачи" забивают в 10 матчах кряду

В Лиге 1 беспроигрышная серия "Монако" составляет 8 игр

"Лион" дважды обыгрывал "Монако" со счетом 3:2 по ходу текущего сезона

Ориентировочные составы на игру:

"Монако": Субашич – Сидибе, Глик, Жемерсон, Жорже, Фабиньо, Моутинью, М.Лопеш, Тилеманс, Кейта, Фалькао.

"Лион": А.Лопеш – Тете, Марсело, Морель, Марсал, Н’Домбеле, Фекир, Ауа, Депай, Траоре, Мариано.

Прогноз на матч "Монако" – "Лион":

Монегаски и лионцы демонстрируют атакующую игру, поэтому, как минимум, можно ожидать, что забьют и те, и другие. Провал "ткачей" в Бордо скорее носил единичный характер. Кризисом в составе "Лиона" и не пахнет. Предстоящий поединок с большой долей вероятности будет равным. А в таких случаях выделить фаворита не представляется возможным.

Букмекеры отдают мизерное преимущество хозяевам поля. Коэффициент на победу "Монако" колеблется в районе 2,35 баллов. Что касается успеха гостей, то цифры тут практически идентичные – средний коэффициент равняется 2,85 баллам. На ничью предлагается коэффициент 3.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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