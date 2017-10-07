Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

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Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Босния и Герцеговина – Бельгия

Стадион: "Грбавица" (Сараево, Босния и Герцеговина)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Борьба за первое место в отборочной группе "H" квалификации ЧМ-2018 уже давно закончена – сборная Бельгии с большим отрывом обеспечила себе путевку на мундиаль. Осталось лишь выяснить, кто займет вторую строчку в надежде попасть в стыковые матчи. Претендентов осталось трое: Босния, Греция и Кипр – эти команды и сформируют  в последних двух матчах итоговый турнирный расклад. Сборной Боснии в 8 туре выпало принимать того самого лидера группы – Бельгию, игроки который обязательно постараются найти в себе мотивацию на этот матч.  

Подопечные Баждаревича располагаются на 2 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 очков после 8 матчей. Следом дышат в спину греки, у которых на 1 балл меньше, а четвертое место с показателем в 10 очков занимают футболисты сборной Кипра. Боснийцы сами виноваты в том, что поставили себя в непростое положение – в самый ответственный момент они не смогли разделаться со своими главными конкурентами, дважды сыграв вничью с Грецией  и уступив киприотам. Теперь же балканцам придется добиваться необходимого результат в матче с Бельгией, а в последнем туре им предстоит нелегкий выезд в Эстонию.

Бельгийцы уверенно прошли весь отборочный цикл, лишь однажды оступившись в матче с Грецией – 1:1. После 8 туров в активе подопечных Мартинеса 22 очка, разница голов - 35:3. Скорее всего не сможет принять участие в матче лучший бомбардир команды – Ромелу Лукаку, который прибыл в расположение сборной с травмой голеностопа. Лидер атак боснийцев, Эдин Джеко, готов сыграть и помочь своей сборной добиться нужного результата.

Интересные факты противостояния Боснии и Бельгии:

В 5 предыдущих матчах между этими сборными было зафиксировано 2 победы бельгийцев при 1 ничьей и 2 викториях Боснии.

Год назад бельгийцы добились уверенной победы над Боснией – 4:0.

Боснийцы гарантируют себе второе место в случае собственной победы и поражения Греции.

Бельгия уже оформила путевку на ЧМ-2018.

Ориентировочные составы на игру:

Босния: Бегович, Цоцалич, Колашинац, Враньеш, Зуканович, Вишча, Яяло, Хаджич, Лулич, Кодро, Джеко.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни, Карраско, Дембеле, Де Брюйне, Мертенс, Бентеке.

Прогноз на матч Босния – Бельгия:

Даже в отсутствие мотивации бельгийцы считаются фаворитами встречи, пусть и с небольшим преимуществом. Однако боснийские болельщики обеспечат им теплый прием, и давление даже такого небольшого стадиона однозначно должно сыграть на руку хозяевам.

На победу сборной Боснии букмекеры предлагают коэффициент 2,84, на ничью – 3,39, на победу Бельгии – 2,48.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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