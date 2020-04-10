Победитель ЧМ-1966 Норман Хантер госпитализирован с коронавирусом

Смертельно опасная коронавирусная инфекция выявлена у бывшего защитника сборной Англии и легенды "Лидс Юнайтед" Нормана Хантера.

76-летнего спортсмена госпитализировали после того как его тест оказался положительным.

Хантер выигрывал с английской сборной ЧМ-1966. Помимо "Лидса" он выступал за "Бристоль Сити" и "Барнсли".

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