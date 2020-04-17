Победитель ЧМ-1966 Норман Хантер умер из-за коронавируса

Бывший защитник сборной Англии и легенда "Лидс Юнайтед" Норман Хантер скончался на 77-м году жизни.

Неделю назад мужчину госпитализировали с коронавирусом, однако спасти его врачам не удалось.

Хантер выигрывал с английской сборной ЧМ-1966. Помимо "Лидса" он выступал за "Бристоль Сити" и "Барнсли".

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