Победитель ЧМ-2018 Рами ждёт предложений из РПЛ

Фото инстаграм Адиля Рами

Французский центральный защитник Адиль Рами хочет вернуться в чемпионат России.

Агент 35-летнего футболиста Рубен Хавьер Косо Руиз рассказал о желании своего клиента снова попробовать свои силы в РПЛ.

"Сейчас мы открыты для предложений, ждём вариантов из России. Адиль любит Россию и всё ещё заинтересован снова поиграть там", - сообщил агент.

Напомним, что в феврале 2020 года Рами подписал контракт с "Сочи", однако из-за травмы не сыграл ни разу за команду. Спустя три месяца "барсы" расторгли контракт с победителем ЧМ-2018.

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