Победитель Евро-2016 расторг контракт с китайским клубом

Португальский защитник Жозе Фонте расторг контракт с "Далянь Ифан", сообщает Sky Sports.

34-летний центрбек покинул китайский клуб спустя всего 5 месяцев после трансфера из "Вест Хэма" за 5,6 миллионов евро.

Теперь же Фонте, являющийся победителем Евро-2016, намерен вернуться в АПЛ.

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