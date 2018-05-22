Победитель Кубка Португалии может лишиться права сыграть в Лиге Европы

Победитель Кубка Португалии "Авеш" может лишиться права сыграть в Лиге Европы, сообщает Record.

По сведениям издания, клуб не вовремя подал документы на лицензирование в УЕФА.

Если "Авеш" не сможет участвовать в Лиге Европы, то его место займёт финалист Кубка Португалии лиссабонский "Спортинг", который сразу попадёт в групповой этап турнира. | http://soccernews.ru