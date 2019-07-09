Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов

Теги сергей прядкинлига чемпионов уефакубок россии

Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов
Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил вероятности того, что победитель Кубка России сможет получить путевку в Лигу Чемпионов.

"В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов повышения его престижа: возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге Чемпионов, если сможем договориться, а возможно, это будет солидная денежная компенсация", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне победителем Кубка России стал московский "Локомотив", который в финальном матче обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.

Не пропустите: "Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов