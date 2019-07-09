Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов



Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил вероятности того, что победитель Кубка России сможет получить путевку в Лигу Чемпионов.

"В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов повышения его престижа: возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге Чемпионов, если сможем договориться, а возможно, это будет солидная денежная компенсация", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне победителем Кубка России стал московский "Локомотив", который в финальном матче обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.

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