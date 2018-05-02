Победитель Кубка России рискует не получить путевку в Лигу Европы

Теги тосноавангард курскарсенал тулауфа

Победитель Кубка России рискует не получить путевку в Лигу Европы

Клуб, который победит в финале Кубка России этом сезона, скорее всего, не получит путевку в Лигу Европы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, финалисты турнира "Тосно" и "Авангард" практически не имеют шансов получить лицензию от УЕФА, необходимую для выступления в еврокубках. 

Таким образом в Лиге Европы сможет сыграть клуб, который займет шестое место в Премьер-лиге. В данный момент его делят "Уфа" и "Арсенал".

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