Победитель матча "Суонси" - "Саутгемптон" может получить 90 миллионов евро

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Победитель матча "Суонси" - "Саутгемптон" может получить 90 миллионов евро

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Суонси" сыграет с "Саутгемптоном".

В данный момент клубы делят 17-18 места в Премьер-лиге. Таким образом проигравший, скорее всего, вылетит в Чемпионшип.

Стоит отметить, что в следующем сезоне каждый клуб АПЛ получит за участие 135 миллионов евро. В Чемпионшипе выплаты намного скромнее - 45 миллионов.

Таким образом победитель матча получит 90 миллионов евро.

Матч "Суонси" - "Саутгемптон" состоится сегодня, 8 мая и начнется в 21:45 мск.

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