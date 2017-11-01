Победитель - в плей-офф: "Тоттенхэм" принимает мадридский "Реал"
"Тоттенхэм" – "Реал"
Стадион: "Уэмбли" (Лондон, Англия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция).
Близка развязка турнирного расклада Лиги Чемпионов и в группе "H", где дортмундская "Боруссия", похоже, не смогла составить конкуренцию более мастеровитым "Реалу" и "Тоттенхэму". Две последние команды в очном поединке будут решать, кто является главным претендентом на первое место, а победа одного из клубов как минимум гарантирует ему выход в плей-офф турнира. Мадридцы – фавориты встречи, пусть и с небольшим преимуществом, а вообще обе команды испытывают определенные трудности на данном отрезке сезона.
Главным событием последних дней для мадридского "Реала" стало поражение в рамках 10 тура Примеры от каталонской "Жироны" – 1:2, что в совокупности с политическими разногласиями внутри страны существенно ударило по имиджу команды. Отрыв от "Барселоны" в 8 очков, внутренние перепалки между футболистами, плохая форма Роналду – все это негативно сказывается на игре "сливочных", но и списывать со счетом мадридцев еще рано. Условная победа на "Уэмбли" должна успокоить болельщиков королевского клуба, а вот неудачный исход вызовет много вопросов относительно причин плохой формы подопечных Зидана. Кадровые проблемы "сливочных" также серьезные: не смогут принять участие в матче со "шпорами" травмированные Бэйл, Варан, Ковачич и Навас.
"Тоттенхэм" также не радует своих болельщиков в последнее время: после той самой ничьей с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" – 1:1, лондонцы провели три встречи и в двух из них проиграли. Обидчиками подопечных Почеттино выступили "Вест Хэм" в рамках Кубка Лиги – 2:3, и "Манчестер Юнайтед" в чемпионате – 0:1. В последнем матче Моуринью наглядно показал, как можно остановить атакующие порывы "шпор". Усугубляется положение лондонцев недавней травмой лидера команды – Харри Кейна, однако шансы сыграть против "Реала" у англичанина есть. Вопрос в том, готов ли Маурисио рисковать своим лучшим игроком, ведь даже в случае поражения "Тоттенхэм" вряд ли пролетит мимо плей-офф.
Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Реала":
Последний гостевой матч против "Тоттенхэма" мадридцы выиграли со счетом 1:0.
В трех последних встречах между этими клубами во всех турнирах было забито менее 3 голов.
В пяти последних матчах Лиги Чемпионов на "Уэмбли" "шпоры" неизменно пропускали.
Ориентировочные составы на игру:
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Вертонген, Санчес, Дембеле, Уинкс, Эриксен, Орье, Алли, Кейн.
Реал: Касилья, Хакими, Начо, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.
Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Реал":
В стратегическом плане обе команды устроит ничья, и вряд ли кто-то будет сильно рисковать. С другой стороны, именно первое место в группе дает хорошие шансы на удачную жеребьевку в плей-офф, а такие клубы как "Реал" и "Тоттенхэм" однозначно будут держать в уме данный расклад.
Победу "Тоттенхэма" букмекеры оценивают коэффиицентом 3,05, ничью – 3,80, победу "Реала" – 2,18.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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