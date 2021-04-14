Победные поражения ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги чемпионов 13 апреля

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Победные поражения ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги чемпионов 13 апреля

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

13 апреля состоялись два ответных четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов и определились два полуфиналиста. 

ПСЖ и "Челси" с минимальным счетом проиграли соответственно "Баварии" и "Порту", но пробились в полуфинал благодаря успешной игре в первых матчах.

ПСЖ Франция – "Бавария" Германия - 0:1 (0:0) - первый матч - 3:2
Гол: Шупо-Мотинг, 40 - 0:1

"Челси" Англия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:0
Гол: Тареми (90+4)

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Боруссия" (Дортмунд) - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).

В полуфинале "Челси" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Реал" (первый матч - 1:3).

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